黄亚珠：政府承认60‧董总称60+2‧“多2独中分拨款不公平” 他说，董总无权将拨给60所独中的1200万令吉如此分配，此越俎代庖之举是错误的，对60所独中不公平。

（霹雳‧怡保28日讯）针对董总指希望教育部能将2019年财政预算案给予独中的1200万令吉拨款平均发放给全国60+2所独中，霹雳育才独中董事长黄亚珠说，政府承认的是60所独中，没有62所这回事，因此要反问董总主席陈大锦，所谓的2所独中指的是哪2所？

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他说，董总无权将拨给60所独中的1200万令吉如此分配，此越俎代庖之举是错误的，对60所独中不公平。

他今日致电星洲日报说，此笔款项共1200万令吉，60所独中平分每所刚好20万令吉，因此如何分配已是心里有数，一看就明白；如今董总建议将款项分割给另2所学校，对60所独中来说是非常不公平的。

“如果要分给这2所学校，董总可以要求财政部增加多40万令吉拨款，但不能把原本属于60所独中的1200万令吉分割出来，等同于每所独中扣去约1万令吉给这2所学校，这是不合理的。”