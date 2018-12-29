“穆斯林连线”拟发起签名‧促承认马为伊斯兰国 马来西亚穆斯林连线（ISMA）准备发起一项承认大马为“伊斯兰国家”的运动，其中涉及伊斯兰在联邦宪法中的地位和当地宗教的影响。

（吉隆坡28日讯）马来西亚穆斯林连线（ISMA）准备发起一项承认大马为“伊斯兰国家”的运动，其中涉及伊斯兰在联邦宪法中的地位和当地宗教的影响。

广告

据《马来邮报》报道，这项为期5个月的活动名为“大马伊斯兰国家”，旨在捍卫大马作为伊斯兰国家的地位，同时采用字母“C”手势，象征伊斯兰的新月。

大马穆斯林连线在推特撰文列出其议程的8大要点，其中最显著的莫过于拒绝承认大马为一个世俗国家，强调大马是马来人的土地，马来人才是本土公民。

在其宣传影片中，穆斯林阵线以布城清真寺、首相署的伊斯兰建筑、会众祈祷和马来武术等，证明伊斯兰在国家的影响。

穆斯林连线希望能透过活动，呼吁政府让伊斯兰教法在司法体系中发挥更大作用，并在国家范围内实施伊斯兰义务。

报道说，该组织放眼在活动中收集100万个签名，并将其提呈给国家元首。

“伊斯兰国家”是一个现代穆斯林的政治概念，政府将以伊斯兰经文作为国家及其宪法的意识形态基础。

广告

我国联邦宪法第3（1）条文规定，伊斯兰是联邦宗教，但“不意味着大马不是世俗国家”。