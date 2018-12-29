陈国伟：马中标志性合作‧厦大分校体现“民心相通” 他说，厦大分校在未来肯定会继续扮演培养“一带一路”建设栋梁的重要角色。

厦门大学代表会见陈国伟，进行交流。左起为贺文英、郑盛龙、张颖、邱七星、方天养、张彦、陈国伟、王瑞芳、廖勇胜、余自中及张胜强。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）马来西亚对华特使陈国伟说，厦门大学马来西亚分校是马中两国体现“民心相通”的标志性合作项目，而大马政府也在许多国际场合全力支持参与“一带一路”建设。

广告

他说，厦大分校在未来肯定会继续扮演培养“一带一路”建设栋梁的重要角色。

陈围伟接待中国厦门大学党委书记张彦率领的访问团在交流时说，大马是继中港台澳之后具有最完善中文教育体系的国家，培养大量通晓多语人才。

他说，近年来中国政府加大力度发放奖学金予大马学子，留学中国的大马子弟也逐年增加，为促进马中两国“民心相通”贡献更多力量。

张彦：树立中马合作典范

张彦说，厦大分校是校主陈嘉庚精神回归本地的具体体现，树立了中马两国在文化交流和高教领域的合作典范。

他说，厦大分校具有英文教学、兼容中西文化的优势，可吸引除了中马两国以外的外籍学生前来升学，进一步提升该大学的国际化和多元化程度。

广告

他指出，该分校是中国知名高校“走出去”办学、与国际接轨的重要成果，成为国际高教领域瞩目焦点，未来发展方向将从教学转向注重科研，为中马两国“一带一路”建设培养更多科技领域的人才。

出席者尚有厦大分校校长王瑞芳教授、校长助理张颖博士、厦大管理学院党委书记邱七星、招生办主任余自中、艺术学院教授郑盛龙、国际台港澳办副处长张胜强及办公室行政助理贺文英、马中商务理事会执行理事拿督方天养、研究室主任甘德政及陈国伟特别事务官廖勇胜等。