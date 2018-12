女舞者癫痫倒台上！女歌手转头看一眼继续表演挨轰

(巴西29日讯)澳洲饶舌歌手伊姬亚萨莉(Iggy Azalea)近日她在巴西演出,期间身后的女舞者在演出进行到一半,突然在台上晕倒,大家都非常紧张,纷纷上前关心,只有她未有理会,继续表演,这举动也遭到网友炮轰,指责她不近人情、冷血。

网络上的画面看到,在伊姬亚萨莉身后的女舞者,不知何故突然倒在舞台上,其他舞者随即上前关心,试图搀扶,而姬亚萨莉藉着舞台动作,转身看了一眼,随后用麦克风找了医护人员后便继续表演,直到唱完整首歌为止。

Iggy Azalea still performing while her dancer has seizure behind her is...wow. pic.twitter.com/yo596g0g3C