女舞者癫痫倒台上！女歌手转头看一眼继续表演挨轰 澳洲饶舌歌手伊姬亚萨莉（Iggy Azalea）近日她在巴西演出，期间身后的女舞者在演出进行到一半，突然在台上晕倒，大家都非常紧张，纷纷上前关心，只有她未有理会，继续表演，这举动也遭到网友炮轰，指责她不近人情、冷血。

（图：IG）

（巴西29日讯）澳洲饶舌歌手伊姬亚萨莉（Iggy Azalea）近日她在巴西演出，期间身后的女舞者在演出进行到一半，突然在台上晕倒，大家都非常紧张，纷纷上前关心，只有她未有理会，继续表演，这举动也遭到网友炮轰，指责她不近人情、冷血。

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网络上的画面看到，在伊姬亚萨莉身后的女舞者，不知何故突然倒在舞台上，其他舞者随即上前关心，试图搀扶，而姬亚萨莉藉着舞台动作，转身看了一眼，随后用麦克风找了医护人员后便继续表演，直到唱完整首歌为止。

女舞者在表演中途晕倒台上，其他舞者随即上前关心，试图搀扶。

伊姬亚萨莉随后转身看一眼，用麦克风找了医护人员。

随后便继续表演，直到唱完整首歌为止。

Iggy Azalea still performing while her dancer has seizure behind her is...wow. pic.twitter.com/yo596g0g3C — Jason, Jah, Leezy (@HipHopObama) 28 December 2018

不过，此举却被部份网民炮轰，指她完全不理别人的死活，不近人情，非常冷血。对此，向来个性呛辣的她忍不住在IG上反击，并还原当时的情况。

伊姬亚萨莉指该名女舞者因为台上的光与热力，导致癫痫发作而晕倒，但回到后台就已经好多了，目前状况也不错。她表示，原本以为该女舞者只是跌到或是扭伤脚，“虽然听起来很刻薄，但是你就是必须一直唱，直到音乐停止，我做的就是替她叫了医护人员。”

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随后，她要大家停止转发该段影片，称当时台上的所有人都被吓坏了：“癫痫发作一点都不好笑，那真的很恐怖！”所幸该名女舞者最后并没有大碍。