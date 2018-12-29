世界上最老夫妇自然受孕生产
2018-12-29 10:38
世界上最老夫妇自然受孕生产
日前印度一名老妇以65岁高龄诞下第2个小孩，让她成为世上最年长的产妇之一；不过最令人惊讶的是，小孩的父亲竟是80岁，两人也育有一名年龄介于8到10岁的小孩。
（印度‧新德里28日讯）日前印度一名老妇以65岁高龄诞下第2个小孩，让她成为世上最年长的产妇之一；不过最令人惊讶的是，小孩的父亲竟是80岁，两人也育有一名年龄介于8到10岁的小孩。
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外媒报道，这名老妇周三在印度偏远地区查谟克什米尔邦医院，生下一名女婴，成为世界上最老的妈妈行列。女婴的爸爸哈金80岁“老来得女”，他们感谢上苍赐予“珍贵的礼物”。
克什米尔妇产科专家萨比亚表示，这是一个非常罕见的案例，一般印度女性更年期平均年龄是47岁，之后就难以怀孕。
大多数50岁以下、经历过更年期的妇女如果想要小孩，就必须靠体外受精的方式受孕（IVF）；然而这对夫妇竟是自然受孕产下第2胎，世上罕见。
目前经过验证的最老产妇，是来自西班牙的玛丽亚，66岁的她在2006年通过体外受精，生下一对双胞胎。
文章来源：星洲日报／国际·2018.12.29
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