慕尤丁：邀伊组织设共识理事会‧土团要维护穆斯林权益 “我们防范罪恶、对抗滥权、打击贪污、提升经济成果，提升穆斯林的尊严和尊重。我们身为穆斯林，党章中就阐明为伊斯兰斗争是其中一项奋斗的事项。”

（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）土团党总裁丹斯里慕尤丁邀请穆斯林与土团党和希盟政府一起维护穆斯林的权益，土团党准备接受伊斯兰组织的看法，组成新马来西亚的模式，因此他建议成立一个穆斯林社群共识理事会。

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他今晚为土团党妇女组及青年团代表大会开幕时说，这个理事会由政府代表及伊斯兰团体组成，以便共同为大马穆斯林发展作出贡献。

他指出，土团党不是把伊斯兰当成口号，而是落实伊斯兰教义。

“我们防范罪恶、对抗滥权、打击贪污、提升经济成果，提升穆斯林的尊严和尊重。我们身为穆斯林，党章中就阐明为伊斯兰斗争是其中一项奋斗的事项。”

指同性婚姻法不可能通过

慕尤丁指出，同性恋、双性恋及跨性别群体（LGBT）及同性恋结婚的法令不可能在国会通过。

他说，这不仅是因为大多数国会议员是穆斯林，大多数非穆斯林的国会议员也因为各自的宗教而不认同LGBT的行为。

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他表示，当巫统及伊斯兰党在第14届全国大选败选后，这两个政党为了获得马来人支持，而采取了种族政治及极端宗教的方式，他们如今的政治资本不外乎挑起马来人的种族情绪，以便马来人反抗希盟政府。

“他们诬蔑并宣称穆斯林在大马已经不安全、马来统治者的地位受到影响、大马伊斯兰发展局将被废除，以及国会将通过允许LGBT及同性恋结婚的法令。”

他说，他们的诬蔑不攻自破，马来统治者还是伊斯兰领袖、大马伊斯兰发展局还是存在，LGBT及同性恋结婚的法令不可能在国会通过。

指巫伊勾结难有作为

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慕尤丁炮轰巫统和伊党，指两党半斤八两，一个是“盗贼”，一个是“只有名字是伊斯兰”，却不惜与盗贼亲嘴，如果两党妄想要通过散播宗教情绪赢得大选，只是在发白日梦。

炮轰巫伊制造种族仇恨

他指出，巫统及伊斯兰党进行种族及宗教诬蔑的做法是一种不健康的政治，除了荼毒穆斯林的思维，也是为了达致狭隘的政治利益，以及要让各族之间出现仇恨。

他说，若不解决，这种肮脏政治会影响社会及破坏国家长久以来的团结。

他说，全世界都知道一马发展公司（1MDB）丑闻，但是伊斯兰党领袖却满意一马发展公司所作出的解释。

他指出，伊党也不可能能够组成联合政府，以他们极端的态度，该党无法获得大部份人民的支持，只要伊党一日不改变态度及其政治方式，对他而言，伊党只会是永远的反对党。

土团党妇女组及青年团开幕后，土团党青年团与高职来一张轻松有趣的大合照，前排左五起为慕尤丁、赛沙迪。

执政后首次大会意义深远

慕尤丁认为，这次的代表大会深具历史意义，不仅是土团党妇女组和青年团首次举行代表大会，也是在希盟赢取第14届大选的代表大会。

“我国独立以来首次经历政党轮替，人们决定换政府，我们所有人都是这个历史时刻最重要的部份。我们见证盗贼统治的国阵从大权在握到被人们踩在脚下。”

他说，土团党这个新成立的小党因而也有机会与希盟成员党组织政府，没有人民的委托，土团党做不到这一点，因此要对尽力好好照顾人民。

人民委托上台须顾好人民

“我们往前看时必须看回土团党成立的斗争基础，土团党的诞生是因为国家处于混乱之中，贪污风气盛行、国家制度被糟蹋、国家财富在大白天被盗窃。”

他说，如果让罪犯继续统治国家，国家将会毁灭，人民成为受害者，土团党党员勇于站起来，从国阵手中拯救国家。

“我们成为活生生见证人，看人民群起反抗世界上最糟糕的盗贼。”

他说，当他们群起反抗，面对被压制、被威胁，被夺去头衔和地位，面对前途茫茫的命运，有些人丢官、失业、失去收入、失去朋友。

“我们没有权力、没有金钱，我们冒最大的风险，为了甚么？因为我们热爱我们的土地，我们秉持一种奋战的精神，只为了救国。”

他说，即使大多数的土团党妇女组和青年团党员没有从政经验，但是历史不会否定他们，他们还是奋不顾身加入土团党，无论面对多少打压，他们不曾离开战场。

重视青年团妇女组意见

慕尤丁表示，土团党会时刻对青年团及妇女组的意见保持开放态度，更何况青年及妇女是未来领导党及国家的人，因此他们应该给予机会对国家未来有更有意义的参与。

慕尤丁也叮嘱，土团党党员给予马哈迪支持，让他有空间恢复国家及让大马在世界舞台上有所成就。

吁党员全力支持敦马

“我们也必须强化希盟的团结，提高希盟成员党在所有层次的了解及合作，避免之间的误会。

“要记得土团党的胜利是因为我们在希盟，公正党、行动党及诚信党的胜利也是因为他们在希盟。

我们不能独自斗争，更不可能单凭单一政党的力量治理国家。我们是互相需要的。”

土团党妇女组和青年团都以红彤彤党服，当领袖到台上时还在欢呼声上比赛声量大小，空中“较量”。

需支援措施 刺激土著经济

慕尤丁认为需要采取支援措施来刺激土著经济，如在政府采购方面，实行以土著为主政策，以及分拆和竞争政策。

“也就是土著在（竞标）合约上，只是与土著竞争而已。”

他随后还跟台下的代表说“不拍手也没关系”，台下的代表即刻给予热烈掌声。当时，坐在台上的领袖也包括土团党青年团团长赛沙迪及妇女组主席丽娜哈伦。

慕尤丁提出的刺激土著经济措施，还包括为新科技及未来经济领域企业家提供支持及奖掖，以及增加土著年轻企业家与土著企业及政企的合作及实习机会。

他也建议鉴定土著企业的经济驱动领域，并由政府负责推动大规模的经济项目，条件是这些企业需推介有潜力的供应商发展计划（VDP）协助其他土著企业家。

“这个新土著议程政策与之前的不同点在于实行，我们会确保其实行时顺利、透明及免于贪污与行政纰漏，一家拥有执行权的机构也将持续监督，确保这个政策达标之余，也负责鉴定实行期间的问题，交由政府解决。”

土团为土著命运而奋斗

慕尤丁形容，作为土著政党，土团党是希盟里头唯一背负为马来人及土著命运而奋斗的政党，但他强调，土团党不会边缘化其他种族的权益。

“土团党不需要为土著奋斗而感到抱歉，有一句马来格言说，如果要紧紧拉住，就拉住坚固的树枝，如果需要避风港，就在茂盛的树下躲避，如果需要被保护，就到宁静的海湾。”

土团是马来人避风港

“对于马来人，我要给予保障，这所谓的坚固树枝、茂盛大树及宁静海湾就是土团党，土团党就是马来人可以紧紧拉住、作为避风港及受到保护的地方。”

他表示，土团党如今的一大挑战，是证明希盟政府执政时马来人的地位将更加受到保障。

“事实上，家庭每月收入少于4360令吉的低收入群体中，有74%是马来人及土著，如农民、渔民、商人、员工及劳工，他们问政府能给他们甚么？他们的生活能否在希盟政府执政期间变得更好，或是相反？”

马来人要成功须自我改变

慕尤丁说，政府将会扮演好落实土著议程的角色，但马来人必须改变自己的态度才能成功。

“在越来越竞争的世界，政府的协助并不足以保证马来人能够成功，马来人本身需要努力，提高能力及竞争力，这需要马来人在各种领域创业及投入新商业领域时要更勤劳、更努力、更自律及勇于承担风险。”

他强调，政府可以提供援助，但只有马来人本身才能改变民族的命运。