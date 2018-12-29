慕尤丁：大会没滥用政府资源‧“没安排警方保安” “我们没有派遣警员，我不是以内政部长身份在这里，你有看到任何警察吗？没有。这是政党大会。”

土团党妇女组和青年团都以红彤彤党服，当领袖到台上时还在欢呼声上比赛声量大小，空中“较量”。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）土著团结党总裁兼内政部长丹斯里慕尤丁表示，土团党代表大会并没有滥用政府资源，没有安排警方负责大会的保安工作。

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“我们没有派遣警员，我不是以内政部长身份在这里，你有看到任何警察吗？没有。这是政党大会。”

第2届土团党代表大会在布城国际会展中心（PICC）举行，为期3天。慕尤丁在土团党特别最高理事会后的新闻发布会上，针对媒体询问代表大会的保安工作有多严谨，共派遣了多少警方维持现场保安工作的问题，作出回应。

“我知道你想做甚么，要让我们回应后被指滥权。没有，我们没有下甚么命令，我们有自己的保安团队，并获得PICC保安人员的协助。”

向60外交使馆发邀请函

他表示，若警方认为有必要来到现场视察情况，他欢迎警方这么做。

慕尤丁透露，这次的土团党代表大会将会有1359名代表出席，青年团及妇女组大会则各自会有600名代表参与大会。

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他说，这是土团党胜选以后的首场代表大会，因此别具意义。希盟领袖如公正党主席拿督斯里安华及行动党元老级领袖林吉祥都会出席，土团党也已经向60个外交使馆发出邀请函。

慕尤丁也说，即将参与辩论的代表已经会见了总秘书拿督玛祖基及宣传主任莫哈末拉迪，讨论他们要辩论的课题，包括政府政策及如何强化土团党。

闭门进行辩论

玛祖基早前宣布，这次的土团党代表大会辩论环节将闭门进行，媒体不能进入会场采访。

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慕尤丁表示，今天的土团党最高理事会并没有批准任何前巫统领袖的入党申请。

他解释，目前还是土团党所指定的过渡期，有兴趣加入土团党的巫统领袖必须先退党并成为独立人士一段时间，土团党接下来才会审查他们的背景及进行筛选，包括反贪会及警方证明他们不涉及贪污及违法行为。