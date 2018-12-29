胡喜明‧官僚主义 阅读《城堡》对我来说是一件折磨人的事，这是因为我无法理解主人公不放弃要进入城堡的心态。

奥地利小说家卡夫卡的长篇小说《城堡》，描绘一名土地测量员K应聘到城堡上任，可是他在长途跋涉来到城堡底下一个村庄时，却被拒于城堡门外，他绞尽脑汁与官员周旋，无论如何都不得其门而入。

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书中的城堡代表一个庞大的政府机构，城堡内有数之不尽的办事机构，K想尽办法与里面的人取得联络，常常换来的是官员迂回客套的回复，甚至无法与当权者联系。

阅读《城堡》对我来说是一件折磨人的事，这是因为我无法理解主人公不放弃要进入城堡的心态。

我常在想，换成是我的话，肯定马上一走了之，绝对没有耐心去和表里不一的各色人等交涉。此地不留人，自有留人处，何苦把自己宝贵的时间浪费在拒绝你的人事物上。

《城堡》读得不开心，我可以选择暂时阖上书本不碰，或者干脆罢读，不用再为主人公锲而不舍的精神百思不得其解。

可是若在现实生活中，碰见官僚主义作风的政府机构时，就不是那么容易控制情绪，不受其影响了。

朋友最近要出国旅行，基于之前没有定期偿还国家高等教育基金（PTPTN），有过被移民局禁止出境的经验，此后虽然受了教训定期偿还贷款，但临近出国，还是想上网查询，确定自己已被排除在禁止出国的黑名单外，以安心出国。

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问题来了，当他要上网查询时，发现查询网站无法登入，在试了许多次都失败后，他决定致电移民局，要求官员协助。

电话接通，话筒传来官员礼貌的声音，友人在告知目的后，官员礼貌的索取了友人的名字，之后礼貌的告诉友人，他无法协助查询黑名单。

友人当时一阵错愕，无法理解为何移民局官员连这等事也办不到，也追问为何网站无法操作一事，官员的答复是他不确定原因。

最后友人还是亲自跑了一趟移民局找个心安，所幸他的名字不在黑名单内，可以顺利出国，但这番奔波，也让他对政府的系统运作及办事能力感到失望，要发泄内心不满，只有找我们这群朋友诉苦。

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友人这件小事让我一直联想到《城堡》内的官僚主义，希盟执政后，是否真有能力改善各机构的官僚作风？让人民在与官员交涉时，不会再想到“累”字。

（作者为本报记者）