梅艳芳逝世15年·歌迷会办纪念展·秘密造型首曝光 百变天后梅艳芳于2003年12月30日不幸病逝，转眼离开大家15载，一班忠实粉丝对梅姐多年来仍无时无刻惦念在心中。为纪念梅姐逝世15年，由梅迷“芳心荟”成员集资筹办的“那些年，我们一起追过的梅艳芳”纪念展，由今日起（29至31日）一连3天于太子道西204号2楼走马灯举行，供各界人士免费入场参观。

（图：香港明报）

（香港29日讯）百变天后梅艳芳于2003年12月30日不幸病逝，转眼离开大家15载，一班忠实粉丝对梅姐多年来仍无时无刻惦念在心中。为纪念梅姐逝世15年，由梅迷“芳心荟”成员集资筹办的“那些年，我们一起追过的梅艳芳”纪念展，由今日起（29至31日）一连3天于太子道西204号2楼走马灯举行，供各界人士免费入场参观。

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美照收益捐慈善机构

展览内容率先曝光，包括不少罕有甚至绝版的经典珍藏；场地划分成4大区域，例如有梅姐亲笔签名的黑胶唱片、CD及海报的音乐区，珍藏均搜罗自全世界。现场展出不少昔日有关她的杂志、剪报、post cards、电影剧照、演唱会门票，其中一张珍藏达30年！自拍区则是刻意在她当年拍《梦伴》MV地点的中环都爹利街（又名煤气灯街）所制成的大型布景板，并摆放梅姐1:1人形纸牌供歌迷玩自拍合照留念。

另外又设卖相区，出售偶像不同造型靓相，数目多达过千张，每张仅售10元，收益扣除成本捐予慈善机构，延续梅姐生前乐于行善助人的精神。最特别是现场设有4部YES闪卡机，供歌迷抽闪卡重拾1990年代追星情怀。闪卡一套15款，部份造型更是首次曝光，只限量300套，抽完即止。

展览会场摆放梅姐的珍藏黑胶及海报。（图：香港明报）

现场设有闪卡机，全套15款，歌迷能否抽齐一套要视乎运气如何。（图：香港明报）

歌迷公开展出储下多年的私人珍藏，有绝版杂志、电影剧照及演唱会门票等，非常珍贵。（图：香港明报）

忠粉集资筹拍电影《拾芳》

“芳心荟”会长Checkers追随梅姐多年，为纪念偶像离世15年，她们一班忠粉一同集资筹拍电影《拾芳》之外，于个多月前筹备今次展览，她形容与以往的展览不同。“因为不少新旧梅迷，她们年龄横跨不同年代，有些未见过梅姐真人，所以今次希望做一个能够可以有互动的展览，让大家重温多年回忆，亦可以从自拍、抽闪卡、买相等缅怀一番。”

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为见偶像梅艳芳而入行

江欣燕为《拾芳》义务配音，她视今次配音作为送给梅姐的礼物。她接受《明报》电话访问，想当年她也是因为梅姐而加入娱乐圈。她是梅姐的歌迷，中四时同学有《劲歌》的入场券，梅姐、张国荣与陈百强并排而坐，她趁广告时间上前合照，但不小心跌到，刚刚跪在梅姐面前。她记得当时梅姐叫她不要跪，而她也成功合照。她从未想过做明星，但看《K100》知道梅姐为新秀担任初选评判，所以她花80元报名费，陪朋友参加，其实想见梅姐索签名合照，想不到她因此加入娱乐圈。

江欣燕（左图）为《拾芳》义务配音，她一直是梅艳芳的粉丝，这次义演，当是礼物送给逝世15年的偶像。（图：香港明报）

江欣燕经常模仿梅艳芳，由声线与造型也神似，她称梅姐的歌好难唱，但这些年来的演出，她很有信心现在唱已不是《欢乐今宵》水准，唱live也会令观众惊喜的。对她而言这也是梅姐给她的礼物一样，梅姐逝世10周年时，江欣燕也获邀到温哥华参加一个悼念演出。

15周年她又有机会为纪念梅姐的电影《拾芳》配音。她说：“我不是配音演员，是志伟联络我，提议我先看电影再决定是否接这工作。我是被感动而答应了，记得在配音室，我开口说第一句对白，就听到背后众人起哄大叫。”完成工作后，她决定不收酬劳，就当是送给梅姐的礼物。（香港明报）