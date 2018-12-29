杨微屏‧没有谁是一座孤岛 “每个人的生命里，都有最艰难的那一年，将人生变得美好而辽阔。”

“每个人的生命里，都有最艰难的那一年，将人生变得美好而辽阔。”

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读著加布瑞埃拉泽文的《岛上书店》，在新旧一年交替的时刻，这句话适时敲入心坎。回看过去这一年，人生起伏太曲折多变，心灵和精神上纠结于“艰难的时刻”，不感觉美好，但从痛苦的反思中，希望接下来的人生，能以辽阔心态面对。

看书的疗愈作用，就如书中书店老板A.J费克里在一座小岛上书店门廊写着的句子：“没有谁是一座孤岛，每本书都是一个世界。”

故事内容描述费克里经历妻子去世，书店经营危机，人生陷入痛苦，内心沦为荒岛。而后一个被遗弃的小孩、出版社女业务员介入他的生命，因人与人之间生命相依，牵系情感的交集，也推动了其书店阅读的契机，带动岛民对书和生活的热爱，改变了氛围。

看回自己的人生，生活要继续下去，新一年却不再有任何计划，从过去一年的经历，了解到人生会不经意的发生不在预期的事情，发生了就面对，没有一件事情是过不去的，而一切结束后就百感交集，间中会有得失，但即使是最艰难的经历，都不能永远紧紧拥抱不放开。

在失去生命中最重要的亲人之后，离开人群到陌生的地方，与世隔绝一段日子，在没有熟人没有声音的世界中，阅读一本本书是心情逃离的转移，而文字世界开拓内心的出口，抚慰漫无目的的伤感。

生活成甚么态度，这是个人的选择，流放自己的这段时间，最大的感触是现实生活总是让人类把体力状态和最好的岁月花费在工作的打拼上，换取金钱来填满物质基本条件。每天每个人周而复始的重复同样的模式工作，而我无所事事的样子反而格格不入。

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曾经我也是如此生活，在过去的岁月里，肩负的生活责任和负担，谁敢不为生活打拼，如果每个人都置之度外，社会也无法正常运作，生活也相应的失去价值和意义。

终究没有谁是一座孤岛，生活还是要继续，新年快不快乐，都要努力好好的生活。

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（作者为自由撰稿人）