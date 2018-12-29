大韩航空再爆丑闻‧社长妻女涉藉权走私 韩国大韩航空赵氏家族丑闻不断，社长之妻李名熙和两名女儿赵显娥、赵显旼，涉嫌利用职权走私总值达1500万韩圜（57万令吉）的奢侈品逃税，前后260次。海关周四已将案件呈报检察官，涉案3人一旦被起诉，将面临5年监禁及逃税额10倍的罚款，不过大韩航空社长赵亮镐不在其列。

（图：互联网）

（首尔28日讯）韩国大韩航空赵氏家族丑闻不断，社长之妻李名熙和两名女儿赵显娥、赵显旼，涉嫌利用职权走私总值达1500万韩圜（57万令吉）的奢侈品逃税，前后260次。海关周四已将案件呈报检察官，涉案3人一旦被起诉，将面临5年监禁及逃税额10倍的罚款，不过大韩航空社长赵亮镐不在其列。

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海关公布，李名熙（左起至右）、赵显娥及赵显旼涉嫌2009年4月起至今年5月，多次将衣物、手袋、鞋履、珠宝伪装成公司航班物资，走私逃税。她们3人也被指在2013至2017年间，向海关虚报大韩航空进口家具、浴缸总值570万韩圜（216万令吉）的货物。

李名熙年中被指喝令装修工人下跪，甚至对他们掴耳光及踢腿；曾任大韩航空副社长的赵显娥，之前曾逼迫员工下跪的“果仁案”

而引起社会风波。赵亮镐当时公开道歉，解除了2名女儿的职务。