My100及My50无限乘搭月票．新版大马卡才能申请 有意购买 My100或My50的民众，必须确保持有最新版本大马卡，即卡内有一大一小、有彩色及黑白色的两个头像及具有一触即通卡的功能。

有意购买MY100或MY50的民众，必须确保持有最新版本大马卡，即卡内有一大一小、有彩色及黑白色的两个头像及具有一触即通卡功能。（图：星洲日报）

（吉隆坡28日讯）有意购买 My100或My50的民众，必须确保持有最新版本大马卡，即卡内有一大一小、有彩色及黑白色的两个头像及具有一触即通卡的功能。

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同时，若民众持有的大马卡只有 一个头像，该晶片也无法支撑有关系 统，需前往国民登记局更新大马卡后 再申请。

随着交通部推出的My100及My50 无限乘搭公共交通月票开放申请约一 个月来，民众已陆续进行注册，准备 从明年1月1日起使用有关月票，惟最 近却有民众申诉柜台人员以他们持有 旧款大马卡为由，无法注册My100及 My50月票，让他们感到困惑。

《大都会》社区报记者针读者的 投诉，除了走访中央艺术坊与吉隆坡 中环的轻快铁站及单轨火车站时，也 向MyRapid脸书管理员查询后，获得上 述答覆。

新版晶片支撑系统

根据轻快铁站及单轨火车站客服 员解释，申请My100及My50月票的大 马卡必须是新款版本，旧款的大马卡 则无法申请。他们也必须使用扫描器 扫描后，才知道有关新旧款的大马卡 是否能申请My100及My50月票。

记者也在现场把80K晶片的大马 卡交给客服员以扫描器测试，对方表 示这款大马卡能够申请My100及My50 月票。

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此外，另一名客服员表示，申请 月票的大马卡必须是两个人头像，以 及拥有一触即通卡功能。

他表示，月票持有者可在每个月 到任何轻快铁站、捷运站、单轨火车 站、快捷巴士站或5个巴士总站处理更 新My100或My50程序。

大马卡余额至少5令吉

无论如何，登记为My100的大马 卡必须有至少5令吉的余额，要是大马 卡的余额少于5令吉，My100就处于非 活跃状态；至于My50的大马卡必须保 持至少3令吉余额。

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因此，在前往柜台处理申请月票 之前，My100申请者需确保大马卡拥 有110令吉，而My50的申请者则需确 保大马卡有55令吉余额。

虽然交通部已经从12月1日开放民 众申请My100或My50月票，但该月票 在2019年1月1日才启动。

随着交通部推出的My100及My50无限乘搭公共交通月票开放申请后，最近有民众申诉柜台人员以他们持有旧款大马卡为由，无法注册My100及My50月票，引起不便。（图：星洲日报）

许小姐：更换大马卡劳民伤财

读者许小姐致电本报申诉， 政府当初推出My100和My50 无限乘搭公共交通月票时曾说为了大 众方便，所以让大家使用大马卡，但 她因附有一触即通功能的大马卡没有 “两个头像”而无法享有有关优惠， 希望相关单位能给民众一个交待。

她说，政府一直没有硬性规定人 民必须更换新的大马卡，而其大马卡 在办理银行事务等方面也没有问题， 如今却被RapidKL拒绝，对她造成极大 不便。

“我到国民登记局查询时，相关 官员告诉我，更换大马卡必须等上一 星期，且须缴付10令吉，近期甚至有 不少人为享有公共交通月票优惠而前 来更换。”

她认为，让大众更换大马卡来享 有该优惠，何不由Rapid公司更换或提 升系统，给予大家方便？

续享“停车转乘”统一价

根据<a href=http://www.myrapid.com.my target=_blank>http://www.myrapid.com.my</a>官网显示，My100或My50 大马卡的持有者依然可以在轻快铁或捷运“停车 转乘”（Park n Ride）停车场享有统一价格（flat rate）的 停车费，惟持有者必须使用同一张已经启动My100或My50 的大马卡来泊车及搭轨道公交。

无限乘搭公共交通月票是由希盟政府推出的措施，分 别有售价100令吉的“My100”及售价50令吉的“My50”， 其中购买“MY100”乘客可在30天内无限乘搭快捷通 （Rapid KL）公共交通系统30天，包括捷运、轻快铁、单 轨火车、双威快捷巴士系统（BRT）、快捷通巴士及捷运 接驳巴士。

至于购买“My50”的乘客，也可以在30天内无限乘搭 吉隆坡快捷通巴士30天，不过快捷巴士系统（BRT）—双 威干线则不包括在内。

沙然（吉隆坡中环轻快铁站 客服员）：申请者多是上班族

“自从12月1日开放申请My100 及My50月票后，便有许多民众前来 申请，星期四（27日）早上就有8人 申请My100月票。

大部份申请者都是上班族为 多，因为学生、乐龄人士及障友 （OKU）可以继续使用折扣半价的 特惠卡，这些群体会视哪者比较划 算，才决定申请特惠卡还是My100或 My50。

申请者只需携带大马卡前来申 请登记即可，我们会以扫描器来进 行登记，同时也测试有关大马卡是 否能够注册My100及My50月票。

申请My100的市民需先确保大马 卡拥有110令吉的余额，而My50则必 须有55令吉的余额，或他们来到柜 台才加额都可以。

在柜台加额，我们会征收50仙 的费用，所以My100及My50大马卡的 一触即通卡分别会剩下9令吉50仙及 4令吉50仙余额。My100及My50持有 者必须确保大马卡随时拥有至少5令 吉及3令吉的余额。”

梁恩豪（27岁，内容审查分析员）：每月可省40至50令吉

“我打算申请My100月 票，但不知道原来Rapid KL 已经开放让我们登记了。我 的大马卡依然是旧款，必须 先向柜台人员了解是否能够 申请My100，否则就必须到 国民登记局更新大马卡。

我每月上下班搭轻快铁 的交通费约120令吉，主要是 来回旺沙马朱及吉隆坡中环 广场，搭轻快铁比开车方便 多，而且还比较便宜，一日来回的车资大约6令吉 20仙，如果开车，泊车费一天开销就达7令吉，这 还不包括汽油费。

申请My100月票之后，预计每月可以节省至少 40至50令吉，平常周末也可以无需开车出门，搭公 共交通工具即可。

政府推行这项计划非常好，让广大上班族受 惠，而且还可以无限搭其他线的轨道公共交通工具 如捷运。”

李秋仪（22岁，内容审查分析员）：助上班族节省开销

“政府明年推出的无限 乘搭公共交通月票相当好， 尤其是对上班族而言确实可 以节省一笔交通开销，我身 边也有不少朋友申请。

由于我比较常搭乘Rapid K L巴士及免费的Go KL巴 士，所以暂时不打算申请 My100或My50月票。我平常 上班是从旺沙马朱使用一触 即通卡搭巴士到秋杰，车资 仅需80仙，之后从秋杰到吉 隆坡中环是搭免费的Go KL巴士，一日来回的交通 费只需1令吉60仙。但有时候会面对塞车，所以偶 尔也会搭轻快铁，基本上交通费维持在80令吉左 右。

我认为，无限乘搭公共交通月票获得非常多人 响应，相信轻快铁日后会非常拥挤。

申请My100或My50无限乘搭 公共交通月票（Unlimited Travel Pass）的地点

★任何轻快铁站（LRT）

★任何捷运站（MRT）

★任何单轨火车站（Monorail）

★任何快捷巴士站（BRT）

★5个巴士总站的Rapid KL客户服务处：

1）中央艺术坊

2）沙亚南第二区

3）斯里里南（Sri Nilam）

4）青木园（Greenwood）

5）加影巴士终站

网站：www.myrapid.com.my