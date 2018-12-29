马章武莫新村美食节‧1.27等你来寻味！ 配合此活动，当天有各式各样“新村美食等你来吃”，欢迎民众踊跃穿梭村内各街道，探索不同美食。

李凯伦（左二起）、马双喜、张凯复及小贩，推介马章武莫新村美食。（图：星洲日报）

（槟城‧大山脚28日讯）在大山脚较少见的传统面线糊、咖喱肉饭、特制三味冰、自制点心包及西亚煎，都可在马章武莫新村找到。

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由马章武莫州议员李凯伦服务中心主办，大山脚国会议员沈志强服务中心，马章武莫新村社委会协办的马章舞墨新村节，2019年1月27日（星期日）上午9时30分至晚上9时30分，在启新小学礼堂举行。

配合此活动，当天有各式各样“新村美食等你来吃”，欢迎民众踊跃穿梭村内各街道，探索不同美食。

李凯伦与打曼马章武莫社委会主席马双喜、活动工委张凯复，带领记者先品尝马章武莫村内美食。

爪哇面、爪哇炒及“老鼠煎”，是村内著名美食三剑客。

李凯伦：60多档小贩参与活动

李凯伦说，在村内第七条路有西亚煎，档主是来自霹雳古楼的马章武莫媳妇，因此，民众不用到古楼，就能吃到原汁原味的这道美食。

另外，第六条路有传承两代，卖了40多年的豆花豆水，豆花有多种口味，包括碟豆花及班兰叶等，来到村内必须品尝。

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村内第二条路的新悦香茶室，有一档香喷喷的面线糊，能够满足食客的味蕾。此外，也有三味冰、福建面及炒粿角等等。

第八条路则有咖哩猪肉饭及爪哇面。

“目前已有60多档美食小贩答应参与活动，希望把马章武莫鲜为人知的美食，推介给大山脚、槟城和北马一带的美食爱好者。我也会把所有马章武莫村内美食制成美食图，让更多人知道新村美食。”

马章武莫新村各种美食，等着你来品尝，包括传承二代的豆花豆水。