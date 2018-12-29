赴最高法院请愿‧王全璋妻遭600中国特勤驱离 709案中最后一名受审维权律师王全璋被控“颠覆国家政权罪”，日前在天津市第二中级人民法院开庭。他的妻子李文足（中）周五赴中国最高人民法院请愿，却遭约600名特勤人员包围，强制驱离。

（图：法新社）

（中国‧北京28日讯）709案中最后一名受审维权律师王全璋被控“颠覆国家政权罪”，日前在天津市第二中级人民法院开庭。他的妻子李文足（中）周五赴中国最高人民法院请愿，却遭约600名特勤人员包围，强制驱离。

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李文足上午在另外两名709案律师谢燕益、李和平的妻子原珊珊和王峭岭陪同下，赴最高法院递交“督促函”，要求纠正王全璋“严重超出规定办案期限”一事，并调查谢燕益、李和平遭受酷刑的问题。她们甫抵达最高法院门口，一群特警随即涌上，特警对讲机传出“把他们往前推，冲散！冲散！”的指令。揪著李文足的特警还说“我们今天来了600人呢”。

李文足批评，丈夫日前的审讯只是“走过场”，她作为妻子不能到庭旁听，故此递交《督促函》是希望促请最高法院履行监督职责，纠正天津法院处理王全璋案，严重超出规定办案期限等问题。