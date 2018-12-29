使用紧急车道赶赴狮城上班‧骑士逆行被撞死 警方指出，肇祸的印裔摩哆车骑士斯里达（35岁）伤重毙命，遗体已送往古来医院进行解剖。

从网友上载到社交媒体的行车记录照片，可看到多辆摩哆车正使用紧急车道逆向行驶，十分惊险。

（柔佛‧新山28日讯）一场死亡车祸的发生，引起各方关注摩哆车骑士为赶赴新加坡上班，冒险使用紧急车道逆向行驶的问题。

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上述死亡车祸是于今日清晨7时许发生。

依斯干达公主城警区今早发文告表示，根据警方初步调查，肇祸摩哆车骑士是从依斯干达公主城的绿满苑花园驶出，以逆向行驶方式，取用紧急车道开往马新第二通道，结果迎面撞上一辆轿车。

警方指出，肇祸的印裔摩哆车骑士斯里达（35岁）伤重毙命，遗体已送往古来医院进行解剖。

死者生前住在武吉英达花园，在新加坡从事罗里跟车员工作。

死者骑乘的摩哆车被撞毁。

轿车司机受伤

至于轿车的26岁华裔司机则头部与脸部受伤，被送往新山苏丹后阿米娜医院（中央医院）救治。

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警方目前援引1987年陆路交通法令第41（1）条文（危险驾驶导致死亡）调查此案。

轿车遭摩哆车迎面撞及后，造成华裔司机头部受伤。

陈伟健：可走另一道路不需冒险

陈伟健：绿满苑有另一条路，即努沙申特拉（ Jalan Nusa Sentral）可通往马新第二通道，骑士切勿冒险操捷径。

依城市议员陈伟健受询时表示，其实绿满苑有一条路，即努沙申特拉路（Jalan NusaSentral）可通往马新第二通道，他呼吁大家使用有关道路。

他解释，有关道路比冒险逆向行驶，只相差一分钟路程。

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陈伟健透露，他会要求依城市政厅在附近花园加设路牌，告知民众其实还有另一条路可使用。

除此之外，陈伟健解释，该花园汽车天桥在建造初期，并未连接高速公路至马新第二通道，大道公司是在过后才建造3个出口，基于空间不足，因此，未有车道直接连接马新第二通道。

吁增新路到马新第二通道

陈伟健呼吁马来西亚道路局能考量人民需要，在事发地点加设新的道路，让人民可直接使用该路到马新第二通道。

另一方面，有网民在社交媒体上投诉，有很多骑士常在案发的路段，冒险使用紧急车道逆向行驶朝往马新第二通道，估计每天至少有逾100辆摩哆车逆向行驶。

网民也申诉，该路段到了周末半夜，更有飙车族U转飙车，严重干扰附近居民休息。