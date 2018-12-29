使用紧急车道赶赴狮城上班‧骑士逆行被撞死
使用紧急车道赶赴狮城上班‧骑士逆行被撞死
（柔佛‧新山28日讯）一场死亡车祸的发生，引起各方关注摩哆车骑士为赶赴新加坡上班，冒险使用紧急车道逆向行驶的问题。
上述死亡车祸是于今日清晨7时许发生。
依斯干达公主城警区今早发文告表示，根据警方初步调查，肇祸摩哆车骑士是从依斯干达公主城的绿满苑花园驶出，以逆向行驶方式，取用紧急车道开往马新第二通道，结果迎面撞上一辆轿车。
警方指出，肇祸的印裔摩哆车骑士斯里达（35岁）伤重毙命，遗体已送往古来医院进行解剖。
死者生前住在武吉英达花园，在新加坡从事罗里跟车员工作。
轿车司机受伤
至于轿车的26岁华裔司机则头部与脸部受伤，被送往新山苏丹后阿米娜医院（中央医院）救治。
警方目前援引1987年陆路交通法令第41（1）条文（危险驾驶导致死亡）调查此案。
陈伟健：可走另一道路不需冒险
依城市议员陈伟健受询时表示，其实绿满苑有一条路，即努沙申特拉路（Jalan NusaSentral）可通往马新第二通道，他呼吁大家使用有关道路。
他解释，有关道路比冒险逆向行驶，只相差一分钟路程。
陈伟健透露，他会要求依城市政厅在附近花园加设路牌，告知民众其实还有另一条路可使用。
除此之外，陈伟健解释，该花园汽车天桥在建造初期，并未连接高速公路至马新第二通道，大道公司是在过后才建造3个出口，基于空间不足，因此，未有车道直接连接马新第二通道。
吁增新路到马新第二通道
陈伟健呼吁马来西亚道路局能考量人民需要，在事发地点加设新的道路，让人民可直接使用该路到马新第二通道。
另一方面，有网民在社交媒体上投诉，有很多骑士常在案发的路段，冒险使用紧急车道逆向行驶朝往马新第二通道，估计每天至少有逾100辆摩哆车逆向行驶。
网民也申诉，该路段到了周末半夜，更有飙车族U转飙车，严重干扰附近居民休息。
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