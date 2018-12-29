2019新政策来了．看看哪些影响你 迎接2019年的到来，勿忘了关注各项可影响你的新政策或措施。

槟城第一大桥于1985年启用至今超过30年，终于在2019年迎来历史性废除摩哆车过路费。（档案照）（图：星洲日报）

（槟城28日讯）迎接2019年的到来，勿忘了关注各项可影响你的新政策或措施。

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《大北马》社区报记者根据地方政府、州政府及联 邦政府的宣布，整理出2019年1月开始实行的，属于地 方性或全国性的新政策或措施，希望成为民众的参考， 准备迎接新一年。

槟城两座跨海大桥的摩哆车过路费分别是1令吉40仙及1令吉70仙，摩哆车骑士明年起可省下这笔花费了。（档案照）（图：星洲日报）

2大桥取消摩哆过路费

2019年的第一个好 消息，莫过于 槟城两座跨海大桥的摩哆车过路 费将正式废除。

这意味着从1月1日起，摩哆 车骑士使用槟城第一大桥时，免 于缴付1令吉40仙过路费；使用苏 丹阿都哈林大桥（槟二桥）时， 则免于缴付1令吉70仙。

以一个摩哆车骑士每日往返 槟威的次数计算，明年起每名骑 士一年可省下500令吉至620令吉 的过路费。

尽管民众期盼的是全面废除 槟城大桥的过路费，而联邦政府 最终只取消摩哆车过路费，但好 比俗语说的：“掉了一粒橙，总 算拾回一颗桔”吧。

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槟廉价及中廉屋要缴门牌税

槟州政府于2016至2017年全 面豁免廉价屋及中廉价屋 的门牌税，但明年不再延续这项优 惠。廉价屋及中廉价屋的屋主切记， 明年要向地方政府缴付门牌税了。

不过，州政府通过2019年槟州 财政预算案为各类产业提供门牌税折 扣，廉价屋和中廉价屋门牌税可得 50%折扣，其他类型房屋则可得3% 折扣。

平地屋住宅居民注意了，明年起若没在住家进行垃圾分 类，可被地方政府开罚单。（图为槟岛市政厅执法员于2017年进 行垃圾分类执法行动，检查住家前的垃圾桶有无再循环物件。（图：星洲日报）

槟平地屋须垃圾分类

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明年1月1日 起，槟州内 所有平地房屋（Landed Property）居民必须在住 家进行垃圾分类，否则 可被地方政府罚款250令吉。

槟州源头垃圾分类 政策于2016年6月1日起 实行后，州内的乡村、 公共房屋、高楼组屋、 购物中心及工厂等皆须 进行垃圾分类。槟州政 府通过地方政府从2017 年6月1日起执法，对付 违例的居民，如今宣布 扩大执法范围至平地 屋。

吉3独中获州政府拨款

吉打州务大臣拿 督斯里慕克力 提呈2019年吉打州财政 预算案时证实，州政府 已决定制度化拨款给州 内3所独中，每所每年至 少可获8万令吉配额。

他 说，这些拨款已在财政 预算范围内，接着每年 都会根据财政情况作出 调整。

吉打也是继槟城 之后，另一个发放制度 化教育拨款给独中的州 属。

2019年最备受瞩目的新政策之一是全国非冷气及开放式食肆也被列为禁烟区。但此政策能否有效执行，及执法当局能否有效执法， 则是另一层问题。（档案照）（图：星洲日报）

咖啡店不能吸烟了

卫生部副部长李文材已宣 布，从明年1月1日起， 全国所有冷气和非冷气餐厅、开 放式食肆如咖啡店、露天小贩中 心及路边摊将全面禁烟，违规者 可罚款1万令吉或监禁2年，业者 则罚款2500令吉。

同时，业者必须在显眼处 张贴40公分50公分的禁止吸烟 告示牌，否则将会被罚款不超过 3000令吉，或监禁不超过半年。 为此，一些食肆已开始张贴告示 牌，让烟民有心理准备迎接这一 天的到来。

卫生部把明年1月至6月30日设为教 育民众的缓冲期，执法员将在这段期间 向违规者发出警告，7月1日起才开始执 法取缔。同时，若按捺不住烟瘾，烟民 可在远离禁烟区10尺以外的空旷地区吞 云吐雾。

汽油价每周自由浮动

财政部长林冠英宣 布，政府将从明 年1月1日起重新实施油价 自由浮动机制，每周检讨 油价，同时也会调低石油 产品包括RON95的价格。

目前，汽油零售价是 每个月根据自动价格机制 （APM）制定，一旦重新 改为每周浮动，消费人就 可更快速享受到油价下调 及跟上国际市场价格的变 化。

林冠英也说，若国际 油价回升，汽油零售价也 会调涨，但政府将会把RON95 和柴油的顶价分别控制在2令吉 20仙及2令吉18仙，一直到明年 落实针对目标群补贴RON95机 制为止。

废除小学低年级考试

我国教育制度向来注 重考试，但教育部 宣布2019年起废除一至三年 级的正式考试，改以更客观 的方式评估学生。

配合这项方案，教育总 监拿督阿敏瑟宁也说，教育 部从明年开始不会再有固定 的分班制，除非是有特别目 的暂时性分班，如通过份班 协助学习较弱的学生跟上进 度。

除了考试，小学及中学 的学生们也别忘了，明年可 以自由选择穿黑鞋或白鞋到 学校上课咯！

至3月31旅宿免注册费

旅游、艺术及文化部 长拿督莫哈末丁可 达比宣布，该部从明年1月1 日起至3月31日，将豁免向全 国旅游住宿所征收70令吉注 册费，包括酒店、度假村、 客栈、宿舍及民宿。

旅游住宿场所业者受促 抓紧机会，在向地方政府申 请营业执照前，先注册该住 宿场所。

B40援金1月28进账

财政部宣布，联邦 政府将在明年1月 28日发放第一阶段生活援助 金，每户家庭收入最低的 40%群体（B40）家庭可领取 300令吉援助金，将有410万 户家庭受惠，政府将把援助 金直接汇入受惠人的银行户 头。

换言之，在明年农历新 年前，这笔生活援助金将交 到受惠群体的手中了。

家用天然气涨价

明年首半年，大马 半岛住宅使用的 天然气实际有效价格，将 从目前的每百万热能单位 （MMBtu）31.92令吉，涨至 32.69令吉，升幅为77仙或 2.4%。这项调整将在1月1日 起生效。

大马天然气向马证交 所报备，已收到政府的指 示，天然气成本转嫁制度 （GCPT）下，政府允许调涨 大马半岛非能源领域明年上 半年的天然气基础价格。意 即从2019年1月1日起至6月 30日，包括住宅区使用天然 气及所有组别的基础价格将 全面上调。

电子召车司机须注册

交通部长陆兆福宣 布，从明年1月开 始直到7月，电子召车司机 须进行注册及申请公共服务 交通执照（PSV），陆路交 通局（JPJ）将会从明年7月 12日后正式执法，取缔没有 注册及没有PSV执照的电子 召车司机。

交通部也规定，电子召 车司机也需购买乘客保险， 而车龄3年以上的车子也必 须每年验车。

陆兆福提醒，不遵守上 述规定的司机等同违反陆路 公共交通法令，可在此法令 下被控上庭，相关电子召车 公司也须负上责任。