林木兰‧胶工的苦 胶林儿女悲歌唱不完，胶价一落千丈影响了胶工的收入，尤其是雨量多的日子，胶工的收入更是少了。这种百担加千斤的日子，困坐愁城，谁能帮助困境边沿挣扎的一群？

胶林儿女悲歌唱不完，胶价一落千丈影响了胶工的收入，尤其是雨量多的日子，胶工的收入更是少了。这种百担加千斤的日子，困坐愁城，谁能帮助困境边沿挣扎的一群？

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原产业部长郭素沁却老调重弹，说甚么“雨季可用防雨罩”割胶的言论。

橡胶局在1985年推动，鼓励小园主在雨天采用防雨罩割胶，胶工当年跃跃欲试，结果是雷声大雨点小。下雨的日子，防雨罩抵抗不了雨打胶树，起不了保护胶树不被雨淋湿的作用。胶工早已弃置一旁，事隔30年了，又新瓶装旧酒，大作文章。

这种吃米不知米价，不了解和盲目的言谈，无法纾解胶工所面对的困境，离胶林生活太远了，我们真是五味杂陈的心酸。

胶工一生的精力和时间，长期与胶林打交道，现在面对雨量多，胶价低糜，面对收入大幅度减少的窘境。有时候，正当我们在胶林割胶时，突然风雨大作，倾刻间倾盆大雨降下，叫人措手不及，抢救不了胶杯里的胶汁。一日的辛苦劳作，被无情的雨水冲得一干二净，收入也落空了，这是胶工所面对困苦生活写真。

普通巿井小民在低水平线上生活，求的是安稳。现在物价不断上涨，水涨船不高，生活的压力和困境像一条绳索束缚在领口上拉扯，胶工的脸孔在阳光下染成一张愁眉苦脸。

胶林儿女求的是一锅热腾腾的汤，丰富一家人的生活。