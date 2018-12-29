张健仁：家用煤气 . 没涨价！ 家用煤气没涨价！

（古晋28日讯）家用煤气没涨价！国内贸易及消费事务部副部长张健仁表示，家用煤气并非取决于天然气价格，因此，天然气价格明年调涨将不会对煤气价格带来影响。

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大马天然气有限公司日前发文告指出，明年1月1日起至6月30日调整非发电领域的天然气价格，天然气平均价格将由目前的每百万热能（MMBtu）单位上调77仙至32令吉69仙。



对此，张健仁今日接受星洲日报访问时说，天然气与煤气是不同的，天然气主要用于工业用途及出口。因此，大马气体昨日宣布调高天然气价格，不会对煤气价格造成影响，消费者无需担心，而且该部门也将密切关注煤气的价格。



张健仁强调，目前政府每年动用20亿令吉津贴煤气，只有津贴减少或取消才会影响煤气价格。



与此同时，张健仁表示，国油公司曾在10月发出文告欲上调家用煤气运输费，不过随着该部门发信要求国油公司解释，包括提呈该公司的收支财政表后，国油公司在24小时内撤销有关文告。



他说，家用煤气仍属统制品及政府津贴品，现有14公斤装的家用煤气售价仍保持在26令吉60仙。