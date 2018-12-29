土青团代表大会·赛沙迪：土团党不会成为巫统2.0 土著团结党青年团团长赛沙迪强调，他不会允许土团党成为巫统2.0，他强烈要求党领导层在允许前巫统领袖加入时设下严格条件，除了要求他们向人民道歉，也不要给予他们重要职位，严禁“巫统文化”渗透土团党。

土团党青年团代表大会开幕。

（布城29日讯）土著团结党青年团团长赛沙迪强调，他不会允许土团党成为巫统2.0，他强烈要求党领导层在允许前巫统领袖加入时设下严格条件，除了要求他们向人民道歉，也不要给予他们重要职位，严禁“巫统文化”渗透土团党。

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“土团党青年团将会强烈要求要加入土团党的每一名（前）巫统领袖，必须要符合严格的条件！审查他们的行为举止！申报财产！不用想会被给予什么重要职位！最重要的是，向人民道歉！

“如果他们跳槽是为了名和利，我们何必要接受这些前巫统的人？土团党不是名与利的政党，土团党是为了国家和民族的政党！”

“如果土团党要成为巫统，先过青年团这一关！我不会允许巫统文化进入及渗透土团党！土团党青年团要比巫统更加进步，巫统是巫统，而土团党永远都会是土团党。”

赛沙迪今早在第一届土团党青年团代表大会上发表政策演词时提出3大愿景，即不要试图成为巫统、不要试图背叛青年团及不要典当土团党的原则。

他坦言，很多人说土团党已经成为巫统2.0、巫统3.0，很多巫统的作风，很多巫统的投机分子“搬家”到土团党，声称是为了改变方向。

“这些是，我们不要在土团党有的人。”

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“土团党不是巫统，土团党一直也不会成为巫统，土团党不需要在政治行贿，不需要为了政治存活而卖国，不需要为了政治而成为伪君子，或玩弄种族课题。”

反抗欧盟打压大马棕油

赛沙迪承诺捍卫垦殖民的利益，呼吁人民代议士及全民反抗欧盟打压大马棕油，‘若他们敢打压我们，我们虽然是小国，但一定会反抗到底。’

他也向出席大会的欧盟代表喊话，指欧盟打压大马棕油举措，形同打压大马最贫穷的垦殖民子女，并要代表们去探访垦殖民，真正了解打压大马棕油对垦殖民的伤害。

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土团党青年团代表大会。