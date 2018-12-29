中国海南将建国际旅游中心‧发改委：鼓励赛马运动 中国国家发展和改革委员会官网周五公布海南省建设国际旅游消费中心的实施方案，其中提到鼓励赛马运动的发展计划，并探索发展竞猜型体育彩券和大型国际赛事即开彩券。

（中国‧海南28日讯）中国国家发展和改革委员会官网周五公布海南省建设国际旅游消费中心的实施方案，其中提到鼓励赛马运动的发展计划，并探索发展竞猜型体育彩券和大型国际赛事即开彩券。

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根据方案，中国发改委明确提出海南省要全面推进体育与旅游产业融合发展，建立完善的体育旅游产品体系和产业政策体系，建设国家体育旅游示范区。

方案表明鼓励沙滩运动、水上运动、赛马运动、航空运动、汽车与摩哆车运动、户外运动的计划，并且支持加快探索休闲渔业规范化管理，有序发展游艇游钓。

此外，也放宽赛艇、飞行器、汽车与摩哆车的入境限制；加快建设国家体育训练南方基地，打造一个国际一流的运动训练和赛事基地；积极展开赛事展览、运动培训和休闲体验，打造体育运动休闲度假小镇，培育滨海休闲体育运动消费市场。（路透社照片）