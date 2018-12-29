提升礼堂建费飙涨至30万‧麦曼珍华小不敷13万 他说，由于该校缺乏空间，礼堂只能在两排教学楼的空间搭起，导致校内的冷气压缩机都被迫装在礼堂的四周，只要启动冷气机，礼堂内的空气就不流通，影响师生的健康。

麦曼珍华小在即将来临的新学年，迎来104名新生，比去年增加了逾40％。（图：星洲日报）

（槟城‧北海28日讯）原本预算耗费17万令吉的北海麦曼珍华小礼堂提升工程，在部份建筑物拆除后始发现原有的材料多已损坏，导致建筑费飙涨至30万令吉，至今仍不敷13万令吉。

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该校董事长杨式丰说，由于该校属全津学校，董事部原本希望能获联邦政府拨款应付不足开销，孰知教育部日前公布的华小特别拨款，没有为包括该校的全津学校带来好消息，令董事部顿感失望。

他说，由于该校缺乏空间，礼堂只能在两排教学楼的空间搭起，导致校内的冷气压缩机都被迫装在礼堂的四周，只要启动冷气机，礼堂内的空气就不流通，影响师生的健康。

杨式丰：原有材料多已损坏

“董事部在几番思考后，最终决定为礼堂进行提升，原本预算17万令吉，由一名热心教育人士赞助10万令吉，董事部赞助7万令吉。

“怎知当礼堂的部份建筑物拆除时，我们才惊见很多材料已损坏，不再适合使用。在承包商重新报价后，提升费用最终飙涨至30万令吉。”

杨式丰说，财政部长林冠英日前安排选区助理陈凯棕前来学校实地考察，并口头承诺8万令吉拨款，校方也致函槟州首席部长曹观友申请特别拨款，希望能早日获得拨款。

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杨式丰无奈地说，至于尚欠的数万令吉，由于没获得教育部的拨款，他唯有再寻求热心人士的赞助。

他说，依据目前的工程进展，基本冷气设备赶得及在开学前完成，至于舞台设计和其他装修部份则要在农历新年后才能进行。

麦曼珍华小礼堂部分建筑物未拆除前，可清楚见到装在教学楼墙外的冷气压缩机。

杨式丰（左）及副董事长陈炳安视察礼堂提升工程进展。

叶蕙钧：一年级新生增54人

麦曼珍华小校长叶蕙钧说，该校在即将来临的新学年迎来104名一年级新生，比去年的59位增加了45人。

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她说，随着新生大增，包括2019年的学前教育班人数是22人。全校学生人数已达453人。

她说，该校2019年的新生共有108人报名，目前已报到的有104人，其中4人是友族，因此明年的一年级将开3班，也是该校可以吸纳新生的顶限。