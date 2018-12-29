特朗普促通过围墙拨款‧警告将关闭美墨边境 美国参议院未能就总统特朗普坚持包含拨款兴建美墨边境围墙的开支法案达成协议，令部份联邦政府部门局部停摆。特朗普表明不会让步，警告除非国会通过拨款50亿美元兴建美墨边境围墙，否则会关闭美墨边境。

特朗普表明不会让步，警告除非国会通过拨款50亿美元兴建美墨边境围墙，否则会关闭美墨边境。（图：美联社）

（华盛顿29日讯）美国参议院未能就总统特朗普坚持包含拨款兴建美墨边境围墙的开支法案达成协议，令部份联邦政府部门局部停摆。特朗普表明不会让步，警告除非国会通过拨款50亿美元兴建美墨边境围墙，否则会关闭美墨边境。

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特朗普在社交网站Twitter发帖文指，“如果‘妨碍者’民主党人不通过美墨围墙拨款和改变现时荒谬的移民法，我们将被迫全面关闭美墨边境”，强调“要么兴建围墙，要么关闭边境。”

墨西哥总统奥布拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador）回应特朗普的言论，指是否关闭美墨边境是美国的内政，“我们非常关心与美国政府的关系，当然我们会捍卫我们的主权，我们会保护移民，捍卫他们的人权。”（香港明报）