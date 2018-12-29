新生穿黑白鞋报到．校园一片斑马纹 2019年新学年新生迎新报到活动不一样，新生们穿着不统一的“黑白鞋”到校报到，形成了有趣的“斑马”画面，也成为历史的见证！

甘光马坡华小的小一新生，逗趣的伸出他们的黑白鞋让记者拍照。（图：星洲日报）

（霹雳．实兆远28日讯）2019年新学年新生迎新报到活动不一样，新生们穿着不统一的“黑白鞋”到校报到，形成了有趣的“斑马”画面，也成为历史的见证！

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星洲日报《大霹雳》社 区报记者昨早及今早分别到属于微型华小的爱大华甘光马坡华小，以及属于大型华小的班台直民华小了解新生报到的情况。

周五早上到直民华小报到的新生中，穿着黑白鞋的学生都有，形成“斑马纹”的画面。（图：星洲日报）

穿白鞋新生占多

记者在这两所华小发现穿 黑白鞋的新生皆有，但还是穿 白鞋的学生人数占多。一些新 生穿上了“黑白配”（黑鞋配 白鞋袜），形成有趣的画面。 一些家长表示不是太清楚 教育部的指示，只听说要落实 穿黑鞋的政策，因此就为孩子 买了黑鞋。

为什么我们的校服一 样，校鞋却不一 样呢？（图：星洲日报）

2年缓冲期自由选穿黑或白

另一些家长说，他们询问 了校方，知道在2019至 2020年的两年缓冲期内，学生可以 自由穿黑或白鞋，因此他们选择 了价格比较便宜的白鞋。

家长表示，不管满意与否， 一旦政府做了决定，孩子还是必 须遵守校规，因此到了2021年，他 们会为孩子安排黑鞋黑袜的。

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校方不允黑白配

校方方面，直民华小说，根 据教育部的规定，2019至2020年， 学生可自由穿白鞋或黑鞋，校方 不能干预，不过这期间，学校会 比较倾向学生穿白鞋白袜。

“穿黑鞋的好处是教师不用 像过去般，在每周一的周会去检 查学生的白鞋是否有洗干净。”

班台渔村的华裔家庭喜欢生“龙儿龙女”，今年报读一年级的新生人数破纪录，多达150人。（图：星洲日报）

“龙儿龙女” 入读人数飙升

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另一方面，受到生肖“喜 好”的影响，属于渔村地 区的班台华裔家庭喜欢生“龙儿龙 女”，因此2019年入读一年级的该 校新生人数飙升，达到150人，比去 年的124人，增加了26名学生。

在甘光马坡华小方面，2019年 入学的新生也创下过去数年来的最 多学生记录，即15人，2018年入学 的新生人数只有9名。