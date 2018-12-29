8亿老公有心有力·42岁陈少霞被爆怀第3胎 今年娱乐圈喜事重重，不少艺人纷纷加入妈妈行列，继有刚卸货的李亚男，也有岑丽香、陈凯琳及单文柔等排队等生猪宝宝，最让人意外的是，现年42岁、2年前再婚的前艺人陈少霞，近日也传出怀孕3个月！

（图：微博）

（香港29日讯）今年娱乐圈喜事重重，不少艺人纷纷加入妈妈行列，继有刚卸货的李亚男，也有岑丽香、陈凯琳及单文柔等排队等生猪宝宝，最让人意外的是，现年42岁、2年前再婚的前艺人陈少霞，近日也传出怀孕3个月！

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陈少霞在2016年7月23日嫁给比她年长20岁的富商、被称为中港“法拉利之父”，的李文辉，身家逾8亿，与前妻育有两女儿。

据香港《东网》报导，陈少霞过去的人生路并不平坦，当年与前夫育有两女，经历离婚、前夫离世，于苦无出路之时，到教会寻求心灵慰藉，因而遇上61岁“法拉利之父”李文辉，继而迎来人生第二个春天。

据了解，两人婚后积极造人，更积极看中医调理身体。当时陈少霞受访亦开到口很想生孩子：“如果有就好感恩！”

陈少霞,早前出席活动时，明显腹部微隆。

陈少霞明显飘孕味。

61岁的李文辉果然有心有力，与陈少霞造人成功，怀孕3个月。日前李文辉举行法拉利跑车活动，怀孕的陈少霞现身，除了右手上的蓝色巨形钻戒相当养眼，穿紫色礼服的她亦已飘出孕味、腹部微隆和双脚水肿，全程老公紧跟在旁，期间不少朋友纷纷向他们送上祝福，难掩喜悦的准妈妈照单全收。

有记者以电话向陈少霞求证时，她先静默数秒，然后才说：“不好意思呀！我不可以答你！开着会。”接着便礼貌挂断电话，让人猜测属于高龄产妇的她，即使已怀孕三个月，疑为安全考虑暂时不公布。

陈少霞曾演过陈小春版《鹿鼎记》里的双儿、吕颂贤版《笑傲江湖》里的小师妹，深入民心。

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