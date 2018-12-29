须符合检验检疫‧中国允美国白米入口 海关总署公告称，根据中国相关法律法规以及中美双方签署的关于美国大米输华植物卫生要求议定书，允许美国大米输华。美国输华大米应符合《进口美国大米检验检疫要求》。

（中国‧北京28日讯）中国海关总署周五发布公告，允许符合检验检疫要求的美国白米输入中国。

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海关总署公告称，根据中国相关法律法规以及中美双方签署的关于美国大米输华植物卫生要求议定书，允许美国大米输华。美国输华大米应符合《进口美国大米检验检疫要求》。

另外，美国输华大米必须符合美国和中国的植物检疫法律法规，按照美国官方植物检疫程序实施检验并合格。输华大米不得带有检疫性有害生物，不得带有土壤，不得混有稻壳、糠、杂草籽及其它植物残体。

同时，每批美国输华大米应随附美国官方出具的植物检疫证书。

美批首轮关税豁免

涵盖340亿美元中国货

另据预定周六发布的美国联邦公报公告，针对违反智慧财产权而对中国祭出的关税措施，特朗普政府已批准第一轮豁免申请，涵盖总值340亿美元的中国商品。