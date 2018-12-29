政府停摆势拖至明年‧47%民众指罪在特朗普 根据路透社/易普索周四公布的民调显示，美国政府局部停摆，近50%受访民众认为责任在于特朗普。由于共和民主两党领袖无法达成共识，本周末不会有任何拨款表决，最快要在下周三（1月2日）复会。

（美国‧纽约/华盛顿28日讯）根据路透社/易普索周四公布的民调显示，美国政府局部停摆，近50%受访民众认为责任在于特朗普。由于共和民主两党领袖无法达成共识，本周末不会有任何拨款表决，最快要在下周三（1月2日）复会。

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根据12月21至25日的民调，47%成人认为，政府停摆责任在于特朗普；33%民众认为，错在民主党人。7%民众认为，共和党人难辞其咎。

国会两院周四召开的会议只有仅仅几分钟，下周三复会前没有一方愿意采取行动结束停摆。

参议院民主党领袖查克舒默的发言人库德曼在声明中说，民主党人和共和党仍然存在严重分歧。

特朗普则继续在社交网大发牢骚，批评民主党人无意在兴建边境围墙拨款上妥协。

他又质问民主党是否知道，政府停摆时大多数不能支薪的均为民主党人。

他稍后又指，一名非法移民当日在加州杀死一名警员，事件正好反映美国需要围墙。