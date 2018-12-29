称走私毒品数量巨大‧中国今审加毒贩上诉案 中加关系因华为事件骤然紧张，中国官方本月一连逮捕3名加拿大公民后，周三又高调透露，周六将公开庭审一名加拿大籍的毒贩上诉案，并称其涉嫌走私毒品数量巨大。此前有多名外籍人员走私毒品在中国被判处死刑记录。

（中国‧北京28日讯）中加关系因华为事件骤然紧张，中国官方本月一连逮捕3名加拿大公民后，周三又高调透露，周六将公开庭审一名加拿大籍的毒贩上诉案，并称其涉嫌走私毒品数量巨大。此前有多名外籍人员走私毒品在中国被判处死刑记录。

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辽宁省高级人民法院周三发公告称，将在大连市中级人民法院公开审理上诉人罗伯特．劳埃德．谢伦伯格犯走私毒品罪上诉一案。

当晚，大连广播电视台的“天健网”报道称，该外籍男子是一名“正宗加拿大人”，走私毒品“数量巨大”“公布出来会吓你一跳！”，“相信中国的司法机关会给这位以身试法的加拿大毒贩一个公正而严厉的‘说法”。”

此案件或进一步引发中加外交风波。

2009年中国对走私海洛因的英国人阿克毛执行死刑。阿克毛之死引发英国抗议，指摘中国明显缺乏心理健康评估。