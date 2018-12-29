拥有逾5万7000册藏书．华中图书馆对外开放 拥有逾5万7000册藏书的峇株巴辖华仁中学中镜楼图书馆，将于明年1月1日正式对外开放，欢迎民众到校申请“馆友证”借阅书籍，共同推广阅读风气，打造书香社会。

拥有逾5万7000册藏书的华仁中学中镜楼图书馆，环境舒适宽敞，相信将会成为本地 爱书之人的好去处。（图：星洲日报）

（柔佛．峇株巴辖28日讯）拥有逾5万7000册藏书的峇株巴辖华仁中学中镜楼图书馆，将于明年1月1日正式对外开放，欢迎民众到校申请“馆友证”借阅书籍，共同推广阅读风气，打造书香社会。

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上述高达两层半的图书馆，位于耗资千万令吉的华中资源中心 内，环境舒适宽敞，相信将会成为本地 爱书之人的好去处。

除了大量三语书籍及报章杂志，图 书馆内也设有童悦区（儿童阅读区）、 少年读物区、休闲区、讨论室、咖啡 区、多媒体室及正在建设中的资讯区。

图书馆每逢星期日及公共假期休 息，平日开放时间为星期一至五早上8时 至下午4时20分，以及星期六早上8时30 分至中午12时20分。

在学校假期，图书馆的开放时间为 星期一至五早上9时至中午12时20分，但 若遇上周末及公共假期，图书馆将会休 息。

专为儿童准备的 “童悦区”，除了备 有儿童书籍，小朋友 也能在此下棋。（图：星洲日报）

华中资源中心推动终身学习

华仁中学校长孙秀燕今日在新闻发 布会上表示，华中一直以来获得社区大 众的支持，而华中资源中心也是值得大 家骄傲的教育资产，所以应扮演推动社 区大众终身学习的角色。

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她说，在先进国家，衡量一座城市 生活素质是否优良的其中一项指标，就 是人文设施，如图书馆、艺术馆及表演 厅的密度。

“中镜楼图书馆已成为峇株巴辖的 文化地标，透过图书馆的建筑设计及创 新空间布局，营造舒适及雅致的阅读环 境，希望父母亲能多带孩子前来阅读， 让孩子从小培养阅读的好习惯。”

图书馆的两间讨论室，即“咫进轩”及 “积学轩”，可让馆友开会或进行讨论。（图：星洲日报）

馆友证分5类别

中镜楼图书馆的“馆 友证”共分为5种类 别，各类别馆友的会费、年捐 及保证金皆不同，有意申请者 可到图书馆柜台处理相关手 续。

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根据校方定下的馆友制， 峇株巴辖华仁中学校友会、中 马峇株巴辖华中校友会、峇株 巴辖留台同学会和柔中华小教 师公会的会员，只需缴付每年 50令吉年捐，保证金为300令 吉。

公众人士需缴80令吉年捐 和300令吉保证金；4岁至18岁 的外校学生，需缴20令吉年捐 和100令吉保证金；申请永久会 员者，则需缴付300令吉会费和 300令吉保证金，之后无需再缴 付年捐。

申请以上4个馆友类别的人 士，在终止馆友会籍后，都可 申请退回保证金。

华仁中学中镜楼图书馆收藏的《四库全书》。（图：星洲日报）

部份人士可免费申请

此外，当届峇株巴辖五校 董事会董事、名誉董事长、顾 问、华仁中学退休教职员、教 职员在学子女申请馆友证时， 皆无需缴付会费、年捐和保证 金。

华中资源中心主任李奇珊 表示，申请者需在填写申请表 格时附上一张相片，经馆方批 准后即成为馆友，惟馆友证在3 天工作日后，才能到图书馆柜 台领取。

“馆友会籍每年12月30日 届满，须到图书馆更新会籍及 缴交年捐，馆友证仅限申请者 本人使用，不得转借他人。”

她说，民众可浏览图书 馆的脸书专页“中镜楼图书 馆”，以获取更多详情。

陈维毅（左起）、李奇珊、孙秀燕、戴梦华及张富盛，欢迎社区民众前来华仁中学中镜楼图书馆看书或借阅书籍。（图：星洲日报）

欢迎大众捐赠书籍

华仁中学中镜楼图书馆将持续充实藏书，馆方除了通 过“馆友制”收费以添购新书，也呼吁大众赠送知 识性、常识性及休闲性的书籍。

图书馆副主任戴梦华说，图书馆接受各单位及民众赠 书，但由于空间有限，只接受最近10年出版的图书，而且同 样的书籍只限接受3本，不过若是珍贵图书或具学术价值的书 籍则不受限制。

她强调，馆方不接受的书籍，包括：违反著作权法及版 权相关法令的图书资料、书籍内容不宜或已失时效、有涂鸦 画及破损不堪的书籍、教科书及过期期刊等。

民众可将要捐赠的书籍寄至或送至中镜楼图书馆，若有 疑问，可与馆方联系，电话：07-4326724（转17号分机）。

新闻发布会出席者包括：华仁中学教务处主任陈维毅及 出版组负责老师张富盛。