赛沙迪：国家的钱属于人民·不奉行前朝裙带主义 土著团结党青年团团长赛沙迪提醒党员，就算土团党已经成为政府，但党员需切记自己仍是上苍的仆人，国家的钱属于人民而不是自己，新政府也不会向前朝政府般奉行裙带主义，颁发巨额合约给党员。

土著团结党青年团团长赛沙迪。

（布城29日讯）土著团结党青年团团长赛沙迪提醒党员，就算土团党已经成为政府，但党员需切记自己仍是上苍的仆人，国家的钱属于人民而不是自己，新政府也不会向前朝政府般奉行裙带主义，颁发巨额合约给党员。

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“国阵及巫统政府已经执政61年，裙带主义、大型项目、在外国开账户、神秘资金、几十亿的钱……这些都是前朝政府的做法，口袋满满，党员开心，但这些都是过去。”

“如今的大马政府是由负责任的政党所组成，有原则，有道德价值观，土团党就是这样的政党。”

“我们如今是执政者，我们做决定，不再是反对及反抗，我们决定国家的方向及经济。记得，我们是上苍的仆人，为人民服务，而不是为了自己的填满自己的肚子，不是为了妻儿，国家的钱是属于人民的。”

赛沙迪也告诫党员，无论成功入主布城与否，土团党不能也永远不可以为了政治存活而跟随巫统的作风。

他说，土团党不能为了政治存活，高举马来短剑，让马来人感到恐惧，深化他们对社会的偏见，只为了政党赢得选举的私人利益。

“或许我们可以高举马来短剑，可以自称为伊斯兰和马来人的斗争者，散播种族及宗教政治就能增加选票，抬起其他民族的棺材只为了增加马来人的惧怕及对社会的偏见，最终就能赢得大选。”

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“可以，我们可以这么做，我们可以奉行巫统的做法，但是，这不是我们，我们是土团党不是巫统，就让他们在政治圈子做肮脏的事，我们更为高尚，我们不能为了胜选而贬低及践踏自己的道德价值观。”