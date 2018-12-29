利基商品回酬亮眼 尽管美股重挫吸引多数投资者目光，但在较少人留意的一些利基商品市场，今年也有不错的投资机会与回酬率，包括碳价在欧洲碳信用交易市场大涨、追踪波动率指数（VIX）指数投资证券VXX创历来最佳表现及勃根地葡萄酒价格创新高等。

（纽约28日讯）尽管美股重挫吸引多数投资者目光，但在较少人留意的一些利基商品市场，今年也有不错的投资机会与回酬率，包括碳价在欧洲碳信用交易市场大涨、追踪波动率指数（VIX）指数投资证券VXX创历来最佳表现及勃根地葡萄酒价格创新高等。

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欧洲碳信用市场在金融风暴后，历经10年碳排放配额供过于求的低潮，今年终于扬眉吐气，碳排放配额价格今年1到9月大涨230%，涨抵每吨25美元的10年新高。莱坎德（Per Lekander）、艾克（Ulf Ek）等关注到此趋势的避险基金经理人，能源基金都大赚一笔。

受今年股市剧烈震荡所赐，与恐慌指数VIX（芝加哥选择权交易所波动率指数）连结的指数投资证券（ETN）VXX，今年回酬率超过50%，创2009年成立以来最佳表现。

作为法国勃根地葡萄酒市场指标的“勃根地150指数”今年涨35.52%，为近10年最大涨幅。10月两瓶罗曼尼•康帝酒庄生产的酒，以创历史的高价拍出。

勃根地葡萄酒市场近年产区葡萄因气候不良影响而减产，物以稀为贵推升了价格；亚洲买主也开始留意这块更加高档的市场。

表现欠佳的利基市场也不少。去年天灾频仍使许多巨灾债券的投资者赔钱；今年上半年情况转好，但下半年陆续有飓风侵袭美东、台风肆虐亚洲及美国加州森林大火等天灾，投资者可能发现赚进来的又要吐回去。

电动车销售虽在今年跨过百万辆大关，但是制造电动车电池需要的金属锂及钴，今年产量供过于求。