盈利下滑符预期‧锦隆资源 财测维持 锦隆资源（KMLOONG,5027,主板种植组）首9个月盈利符合预期，艾毕斯研究维持2019及2020财政年财测，看好长期前景。

（吉隆坡28日讯）锦隆资源（KMLOONG,5027,主板种植组）首9个月盈利符合预期，艾毕斯研究维持2019及2020财政年财测，看好长期前景。

广告

艾毕斯表示，锦隆资源2019财政年第三季营运盈利（PATAMI）按年下滑39.7%至1680万令吉，首9个月营运盈利达致该行和市场全年预测73.1%和67.6%。

该公司第三季鲜果串产量按年下滑4.2%及原棕油平均价格按年跌21.3%，导致第三季的种植及提炼业务除息税前盈利（EBIT）分别下滑56.7%及28.5%，首9月种植及提炼业务分别累计下滑59.5%和12.1%。

锦隆资源预计2019财政年鲜果串产量将下滑至2018财政年的90%，约30万6400公吨，归因于油棕园翻重计划。

该行基于2400令吉的原棕油平均价格，该公司鲜果串产量31万8283公吨和提炼155万公吨的推测，维持2020财政年财测。

艾毕斯认为，尽管原油价格有上升趋势，但在棕油高库存下，原棕油价格疲软短期内不会改善，但长期而言，砂拉越的新提炼厂和扩展种植地将催化股价。