UOA发展 购地开发受看好‧可负担房产销售料佳 UOA发展（UOADEV,5200,主板产业组）新购吉隆坡2块地皮，MIDF研究看好该公司专注巴生河流域的产业开发，维持目标价及评级。

（吉隆坡28日讯）UOA发展（UOADEV,5200,主板产业组）新购吉隆坡2块地皮，MIDF研究看好该公司专注巴生河流域的产业开发，维持目标价及评级。

广告

UOA发展以2470万令吉购买Naik Makmur发展公司的2股股权，后者资产包括2块位吉隆坡班底（Pantai）共0.62英亩的地皮。

MIDF认为，吉隆坡稳定的房产长期前景下，该土地收购将加强UOA发展在吉隆坡的业务。

UOA发展购买的土地位于班底的乡镇和企业区，并靠近格灵芝（Kerinchi）轻快铁站。

MIDF指出，截至2018年9月杪，UOA发展持有4亿4300万令吉现金，而该收购以内部资金现金支付对净现金影响不大，该公司负债表仍强健。

但在该土地发展总值和推出时间表尚未确定下，所以MIDF维持对该公司2018至2019财政年的财测。

MIDF乐观看待UOA发展推出位于巴生河流域的城市基础可负担房产，料备受购房者喜爱。

广告

该行预测其周息率在7.2%，具吸引力。