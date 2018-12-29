“勿关淡市一马诊所”．市民：地点适中方便求诊 淡马鲁一马诊所将于本月31日（星期一）正式关闭，淡属市民对此突如其来的消息感到惊讶和失望，纷纷希望政府能保留该诊所，继续为民提供医药服务。

淡马鲁唯一的一马诊所将于月杪正式关闭。（图：星洲日报）

（彭亨．淡马鲁28日讯）淡马鲁一马诊所将于本月31日（星期一）正式关闭，淡属市民对此突如其来的消息感到惊讶和失望，纷纷希望政府能保留该诊所，继续为民提供医药服务。

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淡马鲁一马诊所位于淡马鲁巴沙古路（淡马鲁 税收局后面），该诊所已在入口处及柜台处张贴关 闭诊所的告示。

服务至晚上10时收费便宜

该诊所没有医生驻守，主要是提供简单的医药 助理及提供轻微疾病看诊服务，如感冒、发烧、咳 嗽和洗伤口服务。每次收费为1令吉。

淡属市民受访时均表示，虽然一马诊所只是 提供简单的医药助理，但该诊所位于市区，地点适 中，而且运作时间到晚上10时以及收费便宜，是许 多患上小疾病的市民求诊首选诊所，为本区市民带 来很大的方便。

一马诊所虽然仅提供简单的医药服务，但市民认为仍有其保留的价值。（图：星洲日报）

须改往市区3公里外诊所

随着一马诊所在本月杪正式关闭后，民众须到 距离市区约3公里处的淡马鲁河边的政府诊所求诊。

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该诊所医护人员受询时说，该诊所是在上周才 张贴关闭的告示，有需要医药服务的民众可到附近 的淡马鲁河边诊所或其他诊所（klinik kesihatan）求 诊。

文德甲一马诊所照常运作

她也表示，淡属区内有两间一马诊所，仅有淡 马鲁一马诊所关闭，文德甲一马诊所将照常运作， 继续为民众提供医药服务。

另外，本报记者也到文德甲一马诊所了解情 况，该诊所目前仍未收到关闭的通知，将照常运 作。

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何昌麟： 晚上不适可求诊

“一马诊所比其他诊所的营业时间 还要长，若晚上感到身体不 适，还可以到该诊所求诊和领取药物，非常方 便。

“加上该诊所位于市区中心，看诊时间又 快，许多新村村民和附近的市民都会选择到该 诊所求诊。因此，我希望政府能重新考虑保留 该诊所，让市民能继续享有这份福利。”

淡马鲁市民窦珍梅：每周到诊所量血压

“有时候伤风、感冒、眼睛 痛，我都会到电脑马路一 马诊所求诊，几乎每星期都会到一马诊 所量血压检查。

“一马诊所虽然只是提供轻微疾病 医药服务，但是对平民百姓来说是一大 好福利，因为一马诊所的运作时间到晚 上10时，收费又便宜，而且等候看诊时 间又短，只需等一会儿就能领取药物。

“一马诊所关闭后，若要求诊，就 得距离较远的河边中央诊所，而且该诊 所病患人流非常多，需要花上很长的时 间排队等候求诊，非常不便。

“一马诊所为小市民带来许多便 利，对政府指示关闭的决定感到百般不 解和失望。”

林春诠： 不需长时间排队

“本地许多民众尤其是友族上班族，患上小疾 病如伤风、感冒都会选择到一马诊所求 诊，而且与其他中央诊所相比，一马诊所不需花很长的时 间排队等候求诊，是本区大多数的市民求诊的首选诊所。

“再说，现在行情欠佳，医疗费高涨，许多市民无 法负担昂贵的医药，只好到中央诊所看诊。一马诊所关闭 后，将对本区市民带来很大的影响，届时到当地的中央诊 所求诊病患人数将激增，增加有关诊所及病患的负担。

“所以，我反对政府关闭一马诊所，因为一马诊所位 于市区，地点适中、运作时间到晚上10时，而且收费也只 需区区1令吉，就像是政府的‘私立诊所’，为本区市民 带来很大的便利。我希望政府能保留一马诊所，让该诊所 继续运作下去，为市民提供医药服务。