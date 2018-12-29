周碧珠‧我还好，还没有倒下 我想借此机会告诉所有关心我的人，我没有被病魔打倒。

我还好，还没有倒下。

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我想借此机会告诉所有关心我的人，我没有被病魔打倒。

这次我深深体会到中风确实很可怕，根据马来西亚脑中风协会（NASAM）报告，中风是继癌症及心脏病之后的第三号杀手。

在休养及康复过程中，家人的扶持和照顾非常重要。中风者也必须有信心接受治疗，最重要是有丈夫的支持，让我有信心坚持下去。

经过这次的中风，让我更能体会中风病人的不便及需求，病人卧床不便已经是一种惩罚，大家务必给予家里的病人多一些体谅及鼓励。

我算是幸运的，有一批得力的助理为我分担选区工作，又有新任县议员处理选区投诉。

当然选民也谅解我，并前来探望我，他们知道我无法亲自为他们处理问题，所以我感谢上天为我开多一扇门，让我感受人情冷暖。

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我在休养期间，还是尽力处理民生问题，收到的选民短讯，都让县议员和助理处理。

当然还有永平县议会、公共工程局及水利灌溉局的官员协助我，为居民处理了一些问题。

我们在闪电水灾发生时，看到了县议会的改变，官员在大雨时都会巡视闪电水灾灾区，以实地了解灾情。

我也想感谢我的同志、同学、社团学校及宗教团体领袖的关心，康复之路有你们的鼓励，让我更快恢复健康。

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经历了这场病，我觉得柔州政府应该在柔中设立一所复健中心，以方便全柔各地民众。

我因为太热爱与投入于政治工作，无法将大部份时间陪伴和照顾孩子和家人，也感谢他们能毫不埋怨，并在我生病后全心全意的照顾我。

这次入院也让我明白，无论多大的事情，都比不上身体健康和家人来得重要。