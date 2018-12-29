新政府要“量增价减 全民上网”‧市场开放 马电讯失优势 新政府上台将电讯业改革定为主要政策之一，“网速加快，价格减半”对消费者是好消息，但电讯业可不好受，而电讯业龙头马电讯（TM,4863,主板电讯媒体组）又因为政府相关公司的人事变动，遭遇双重打击。

新政府上台将电讯业改革定为主要政策之一，“网速加快，价格减半”对消费者是好消息，但电讯业可不好受，而电讯业龙头马电讯（TM,4863,主板电讯媒体组）又因为政府相关公司的人事变动，遭遇双重打击。

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综指成份股的“固定户”马电讯股价暴跌，今年至今跌幅将近60%，市值蒸发约132亿7573万令吉，股价打回10年前水平，以致年杪遭踢出综指股行列，“惨况”深受市场注目……

从希盟政府的财政预算案中，可看到政府有意提高数码经济成长和迎向工业4.0，然而，做任何事情之前，基础必须打好，于是如何提升国内网络成了重中之重。

马电讯过去数十年几乎垄断大马宽频市场，根据世界银行发表的《大马经济监测2018年6月报告》指出，截至2017年6月，马电讯占据大马92.2%的市场份额。

此外，其他电讯公司都必须向它租赁宽频电缆，而作为“大房东”的马电讯将“房”租给二房东，也就是其他电讯公司，哪怕房间出租率不高，也不会承受风险，稳赚不赔。

加上，该公司的高股息，使股价近年来持稳抗震，深受市场喜爱。

然而，一家独大的结果是，该公司提供的宽频服务不仅网速和覆蓋率不给力，问题还一箩箩，价格更是让人想哭泣。

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不过，希盟执政后，通讯与多媒体部一直努力达至“全民可宽频上网”目标及拥有更优质的网络，部长哥宾星更是向电讯公司软硬兼施，提升网络服务。

作为龙头老大的马电讯首当其冲，先是受“量增价减”的强制定价标准（MSAP）政策冲击，而调低宽频服务收费，对其盈利造成巨大影响。

祸不单行，国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）独自推行国家衔接计划（NCP），导致马电讯将失去垄断固定宽频的优势，但相对的，对于其他电讯公司影响甚小。

业绩首亏 今年股价滑落59% 市值失133亿

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随后，在2018年第三季受将近10亿的资产减记拖累，向来盈利表现优异的马电讯，迎来了10年内首次净亏，蒙受1亿7579万令吉亏损。

多重打击下，马电讯今年股价频频下滑，至今累积滑落58.57%，市值蒸发约132亿7573万令吉，导致跌出前30名。

最终，在12月6日大马股票交易所发布的富时综指成份股半年检讨结果中，马电讯正式被踢出。

如今的马电讯股价已回到约10年前水平，加上频繁的人事变动和调整落实多年的高股息政策，从之前最低派息7亿令吉或净利的90%，降到40至60%（且还胥视其他因素），未来挑战只会更严峻。

希盟政府将落实10亿令吉的“国家光纤化与连接计划”（NFCP），5年内提升互联网覆蓋及渗透率，并考虑开放电讯供应市场，发出营业执照给合格的外国电讯公司，日前接获日本和韩国的电讯公司献议书。

一旦开放大马电讯市场，让外国电讯公司加入提供网络服务，届时市场将变得拥挤，本地4家提供宽频服务的电讯公司──马电讯、明讯（MAXIS,6012,主板电讯媒体组）、亚通（AXIATA,6888,主板电讯媒体组）及时光网（TIMECOM,5031,主板电讯媒体组），将面对更严峻竞争，市场预计迎来激烈的价格战，无疑的也让民众受惠。