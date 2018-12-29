【有故事的人】我是穆斯林投入救流浪狗 我是一名穆斯林，也是毛孩收容所的全职义工，从天亮到黑夜，我都在照顾狗狗。

丽莎．45岁．森州芙蓉人．全职流浪狗收容所义工。（图：黄翠娴提供）

丽莎．45岁．森州芙蓉人．全职流浪狗收容所义工

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我是一名穆斯林，也是毛孩收容所的全职义工，从天亮到黑夜，我都在照顾狗狗。

2009年我还在浮罗交怡的一家酒店工作，第一次救了一只差点被车撞死的小狗后，开始了我的救援生涯。

我还曾在一名不负责任的狗主手中，救走一只长期被虐的黄金猎犬benny。

拯救和领养不是最难的，真正艰难的是“善后”和照顾，benny8岁那年感染了严重的牛蜱热（tick fever），我花了很多时间和心思照顾它，现在已康复。

这经历让我更关注毛孩，特别是流浪狗，所以开始挪出时间到不同收容所当义工，希望帮助更多流浪生命。

后来，我来到森州，接触了这里的义工，一次机缘巧合下，组织了毛孩避风港（furrykids safehaven）这非政府组织，也拯救了60多只差点被安乐死的流浪狗，当起了全职义工。

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基于大马人对动物保护的意识很低，太多人丢弃狗狗，甚至虐待流浪狗，导致义工拯救工作变得更繁杂，但我无法停下来，所以收容所如今的浪浪数量已冲破240只。

虽然负担很重，每次筹款救援都不简单，但我和其他义工都很坚持，因为我觉得这些生命值得被爱和保护。

作为一名穆斯林，和狗“扯在一起”会招来批评或异样眼光，但我不介意，因为伊斯兰教提倡爱，而我爱真主所创造的一切，当中包括了狗。