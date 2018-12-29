市会取缔拉杭新村早市．近半“无牌”档主接罚单 经营了30多年的芙蓉拉杭新村早市，今早突遭芙蓉市议会官员取缔，并以“无执照贩卖”为由向多名档主开出罚单，令贩商大感错愕。

古拿（左） 希望与市议会主席共商对策，设法圆满解决早市取缔风波。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉28日讯）经营了30多年的芙蓉拉杭新村早市，今早突遭芙蓉市议会官员取缔，并以“无执照贩卖”为由向多名档主开出罚单，令贩商大感错愕。

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刘秋兴：小贩不知摆街需另申请

村长刘秋兴 指出，当 地早市从早上6时30 分进行至10时，存 在已有30多年，从 早期的数个档口， 演变成如今共有大 约80个档口，但不 是所有档口都每天 在此营业。

“早市每天都 有，除了每逢周一 较少档口，平时约 有三四十个档口固 定营业，周末或农 历新年前则会比较 多，他们也有聘请 志愿警卫团成员维 持交通秩序。”

他说，今早取 缔行动进行时，约 有50个档口正在营 业，大约一半的档主皆被检 查营业执照和开罚单，其余 的档主在有人通风报信后， 马上收档回避。

“据知，被检查的档主 中，有者拥有小贩执照，但 被告知该街道原是停车位， 没有取得早市的准证，所以 同样属于非法摆档，他们真 的不晓得街道需要另外申请准证。”

芙蓉拉杭新村早市存在约有30多年，如今被告知没有准证，禁止摆档。（图：星洲日报）

古拿：盼市会给指南及商量

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龙城州议员古拿指出， 无执照营业固然不 对，但市议会在改朝换代后对 小贩采取强硬手段，恐会导致 人民对新政府的印象不佳，而 当局在开出罚单前，其实可以 先采取其他行动。

“就算真的有人投诉这 个早市的存在，市议会也可在 会议上提出，共商对策，我们 有村委会、市议员甚至国州议 员，但当局不曾向我们反映这 件事，那小贩又怎会知道问题 所在？”

张聒翔指示收集罚单

他说，当地许多贩商真的 不清楚相关程序，希望市议会 给予指南和商量的余地，而且 官员的态度不应如此恶劣，就 算是依法办事，也该保有基本 礼貌。

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“针对此事，我已致电森 州行政议员张聒翔，他指示我 收集小贩的罚单，再准备一封 公函交代事件，我们会于下周 一约见芙蓉市议会主席，一同 设法圆满解决此事，包括取消 有关罚单。”

他坦言，其实他和村委会 原已计划物色合适地点作为早 市用途，没想到还未找到就发 生了取缔事件。无论如何，作 为当地州议员，他会竭尽所能 为选民解决难题。

芙蓉市议会官员以“无执照贩卖”为由，向多名档主开出罚单，令贩商大感错愕。（图：星洲日报）

宋润荣（50岁，经济粉小贩）：盼议员助申请执照

我在这里经营了20多年生 意，10多年前曾有市议会 官员前来作出口头警告，但后来不 了了之，我们也没有跟进。

今早9时许，3名身穿制服和马 来装的芙蓉市议会官员到来，逐一 要求档主出示身份证及营业执照， 并二话不说开出罚单，说我们非法 摆档经商。

我们真的不懂正确程序是什 么，希望市议员和州议员协助申请 相关执照，让我们合法开档，今后 就可以放心做生意了。

张伟文（43岁，经济粉及杂货小贩）：官员态度差

其中一名官员的态度很不友善，我 因为住在村里所以没带身份证出 来档口，结果对方质问我是不是要他报警 处理，我只好赶快回家拿，但对方的语气 实在让人不悦。

我在这里摆档至少10年，过去都相安 无事，为何突然变成这样？市议会没有教 我们怎么做，也没有给予警告，直接就开 罚单，禁止我们开档，叫我们如何谋生？

我们还有家庭要养，手停就口停，现 在不可以在此摆档，我们应该何去何从？