趁年终长假拼买气‧商场抢攻年货市场 圣诞节余温尚存，元旦脚步越见靠近，农历新年的年货就已火辣上架，以借助年终长假抢拼年货买气！

在圣诞节及元旦前，农历新年不可或缺的年柑已悄悄上市，抢攻年货市场。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山28日讯）圣诞节余温尚存，元旦脚步越见靠近，农历新年的年货就已火辣上架，以借助年终长假抢拼年货买气！

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近日趁著圣诞节及年终假期到大卖场购物的消费者，可能已经感受到农历新年的气氛，因为大卖场已从两个星期前陆续推出农历新年用品和食品，红彤彤的新衣裳、年柑和礼篮等都已上架，以先一步抢攻市场。

大卖场推出年货礼篮，供想提前送礼的消费者选择。

本周开始推出促销

新山一家大卖场的部门负责人指出，大卖场因为看到需求，所以提早准备，年货早在两个星期就已经上架，预测买气将从这个星期开始推高，届时他们还将推出各种促销。

不愿具名的她说，明年农历新年落在2月初，他们赶在圣诞节之前就先让年货上架，让消费者尤其是在新加坡工作的游子，可以趁著圣诞节和元旦假期，先办好部份年货带回家。

她表示，若与往年相比，今年的年货上架要比往年来得早，而同业和其他竞争者也开始陆续攻占年货市场。

明年迎来“金猪”年，市场上已开始售卖各类以猪为设计主题的新年衣裳。

同时上架可互比较

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她说，因为提早将年货与圣诞节货品一起摆卖，可以互作比较，他们发现更多消费者趋向选择购买年货，胜于选购圣诞节货品。

“农历新年年货是季节性的，包括在衣裳方面，都会在不同时期推出不同款式。”

她也指出，明年的农历新年转眼就到，若在圣诞节或元旦过后才推出年货，就会缩短消费者选购的时间。

“以年货用品和食品作比较的话，相对来说，年货食品会较慢推出。”

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配合猪年的到来，各式以卡通猪为设计主题的可爱、花俏汗衫已抢先上架让消费者选购。

提醒消费者新年近了

另一方面，一家服装店不愿上报的门市助理指出，提早在圣诞节之前就推出农历新年衣裳，是为了提醒消费者农历新年已越来越靠近了。

她说，实际上，服装店的总公司早在两个星期前推出新装，只过一个星期，一些款式所剩下的尺码已存不多，而本地的货源来自总公司，他们已“迟”了一个星期才上架。

她表示，圣诞节前后的买气很旺，当中以农历新年的相关用品和服装更受欢迎。