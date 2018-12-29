充营运资本‧成功置地2.2亿套现越南酒店 丹斯里陈志远打算脱售京都四季酒店的消息言犹在耳，他属下成功置地（BJLAND,4219,主板消费产品服务组）今日就宣布以2亿2218万令吉套现越南酒店业务。

（吉隆坡28日讯）丹斯里陈志远打算脱售京都四季酒店的消息言犹在耳，他属下成功置地（BJLAND,4219,主板消费产品服务组）今日就宣布以2亿2218万令吉套现越南酒店业务。

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成功置地发表文告说，间接独资子公司T.P.C发展公司已签约同意，将以1兆2446亿越南盾（约2亿2218万令吉）脱售T.P.C.毅潭村公司（T.P.C Nghi Tam Village）的75%股权，买家是河内酒店旅游发展公司（HHT）。

包括公司间贷款 共获5.2亿

同时，毅潭村公司也将清还拖欠T.P.C发展的公司间贷款，价值为7163万美元（约2亿9820万令吉）。换言之，成功置地将从上述计划获得5亿2038万令吉。

毅潭村公司是越南五星级酒店洲际河内西湖酒店的经营公司，由成功置地和升龙公司（Thang Long）分别持有75%和25%股权。毅潭村公司的投资额为约1亿2262万令吉。

成功置地表示，这是套现资产的良机，而所得的资金将充作该公司的营运资本。

陈志远上周三（19日）披露，旗下成功集团（BJCORP,3395,主板工业产品服务组）将在两个月内脱售京都四季酒店，预期可获利16亿6000万令吉，部份赚益将会回退给股东。

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“我们正与几名潜在买家洽商，预期可获利3亿5000万至4亿美元（约14亿5000万至16亿6000万令吉）。”