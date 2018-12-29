国行：兴业国储银行中国银行‧借贷利率最低 根据国家银行资料显示，兴业银行（RHBBANK,1066,主板金融服务组）、兴业伊斯兰银行、国家储蓄银行及中国银行所提供的贷款利率最吸引人，是所有金融机构中最低借贷利率。

（吉隆坡28日讯）根据国家银行资料显示，兴业银行（RHBBANK,1066,主板金融服务组）、兴业伊斯兰银行、国家储蓄银行及中国银行所提供的贷款利率最吸引人，是所有金融机构中最低借贷利率。

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根据国行网站数据显示，兴业银行基本贷款利率（BLR）和兴业伊斯兰银行及国储银行的基本融资利率（BFR）均为6.89%。

至于以基本利率（B R）而言，兴业及兴业伊斯兰银行在3.90%，国储银行为4.10%。

而中国银行基本贷款利率和基本利率分别为6.85%和4.05%。

马银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）的基本贷款利率和马来亚伊斯兰银行的基本融资利率皆为6.90%，基本利率都在3.25%。

安联银行（ABMB，2488，主板金融服务组）基本贷款利率及安联伊斯兰银行基本融资利率在6.92%，基本利率为4.07%。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）基本贷款利率为6.97%，基本利率在3.77%。

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本地银行当中，以联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）的基本贷款利率最高，达7.10%，基本利率也达4.25%。

科威特金融7.54%



最高资料显示，外资银行的贷款利率会比较本地银行高，当中，大马科威特金融机构给予最高基本融资利率7.54%，其基本利率为3.65%。

盘谷银行基本贷款利率7.37%为第二高，而其基本利率也高至4.72%。