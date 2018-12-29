新山福建大社庆洪仙诞‧300善信晋香奉供品 晋香仪式上，曾德发也带领众人献上金猪、寿桃、大吉、寿面等众多供品，向神明祈愿保佑一切顺利。

福建大社理事及华社领导带领善信进行晋香仪式，祈愿神明保佑一切顺利。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山28日讯）新山福建会馆辖下福建大社戊戌年“福天同庆洪仙诞”贺寿大典晋香仪式，今早在柔佛古庙隆重举行，现场逾300名善信及社团领导联同福建大社辖下12个单位，为洪仙大帝晋香及奉上供品。

广告

新山福建会馆会长兼福建大社主席拿督曾德发，今早11时以主祀人的身份，带领福建大社属下12个单位的代表及善信，进行晋香仪式。

晋香仪式上，曾德发也带领众人献上金猪、寿桃、大吉、寿面等众多供品，向神明祈愿保佑一切顺利。

曾德发较后受询时指出，今年的贺寿大典晋香仪式较为简约却不失隆重，金猪的数量也从去年的5只增至7只，今年主要以寿面的数量居多。

花了一星期时间才手工制作完成的5只黄金长寿龟，各别摆上“洪仙发大帝”五字。

耗一周制作5黄金长寿龟

今年的晋香仪式与往年有些许不同，新山福建会馆青年团副团长兼祭拜组工委会主席林志雄，利用一个星期的时间亲手制作5只黄金长寿龟，首次将长寿龟作为供品摆上桌，为长者祈求长寿健康。

林志雄说，今年的祭拜仪式着重在摆设，而5只黄金长寿龟上也各别摆上“洪仙发大帝”五字，并为长寿龟刷上黄色，让整体看起来更亮丽，也象征富贵。

广告

陪祀者包括：新山中华公会署理会长何朝东、福建大社主任林刚荣、柔佛古庙管委会主席李富新、戊戌年福建大社炉主沈伟龙、新山福建会馆永久名誉会长林奕钦和总务卓合文。

其他参与单位包括：新山海南会馆、新山广肇会馆、新山客家公会、柔佛潮州八邑会馆、新山福州十邑会馆、新山福清会馆、柔南兴安会馆、古文茶三条石福兴宫、柔佛古庙舞龙队、新山华忠武术体育会、新山善南寺龙狮体育会、耶耶阿哇洪仙大帝舞龙队、大学城二郎神庙、柔佛古庙洪仙大帝第十一队大锣鼓队、古来洪仙大帝体育会及新山永德会馆。