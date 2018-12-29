白表格遭抛售崩跌‧马面粉厂应声下挫 马面粉厂（MFLOUR,3662,主板消费产品服务组）的附加股及债券股的白表格今日开始交易即受压崩跌，显示股东并不愿意认购其附加股及债券股，不惜成本地抛售白表格。

（吉隆坡28日讯）马面粉厂（MFLOUR,3662,主板消费产品服务组）的附加股及债券股的白表格今日开始交易即受压崩跌，显示股东并不愿意认购其附加股及债券股，不惜成本地抛售白表格。

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马面粉厂今日全天下跌2.5仙，至49仙，成交量为248万4700股。

附加股和债券股白表格 各跌13仙及27仙

反观其附加股白表格（MFLOUR-OR,3662OR）则全天重挫13仙，至只剩下1仙，成交量为4134万零200股。债券股白表格（MFLOUR-LR,3662LR）则崩跌27仙，至只有1.5仙，成交量为2714万3200股。

上述白表格交易截止日期及时间为2019年1月4日下午5时。

该公司主要涉足面粉及家畜饲料的制造与销售及谷类贸易。

该公司今次进行的企业活动，包括以10配3发行债券股（每股1令吉），2债券股派送1红股1凭单、以5配2发行附加股（每股50仙），认购4附加股将获派送1红股及1凭单。

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该公司计划从中筹集最少2亿2000万令吉的资金。