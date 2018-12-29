“允卖烟又禁抽矛盾”．传统咖啡店业者烟民不满 再过数天，扩大禁烟区措施就要实行，业者及烟客皆认为，允许售卖香烟，却 严禁抽烟政策出现两极矛盾，烟客光明正大买香烟且缴税，却要禁抽，罚款还加重。

再过数天，传统咖啡店全面严禁抽烟。（图：星洲日报）

（马六甲28日讯）再过数天，扩大禁烟区措施就要实行，业者及烟客皆认为，允许售卖香烟，却 严禁抽烟政策出现两极矛盾，烟客光明正大买香烟且缴税，却要禁抽，罚款还加重。

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此外，一些饮食业者仍等待香烟公司最后一分 钟派发禁烟告示牌，以便赶在措施前张贴，以免触 犯法令。

受访的业者同意冷气餐馆等食肆禁烟，但是， 许多传统的咖啡店极少安装冷气，为何不可抽烟？ 理应辟一角落给烟客才对，而非全禁。

有者更恫言，反正香烟的利润薄，顾客抽烟业 者也要罚，考虑不卖香烟。

黄守群：要求辟抽烟区

马六甲咖啡商行兼马 六甲姑苏厨业慎 兴行茶酒楼公会主席黄守群 说，总会已向卫生部要求让 传统咖啡店辟抽烟区，让顾 客抽烟，卫生部仍要严施全 禁。

“我们不理解，既然可 以售卖香烟，为何不让顾客 在店里抽烟？更何况这是传 统的咖啡店，不是现代冷气 咖啡店。”

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“我仍记得60年代没 有打火机，很多咖啡店将火 柴放入桌上的小碟，让顾客 点烟。如今的传统咖啡店，更是许多长期顾客喜欢 到来抽烟相聚聊天的地方，打发时间，特别是上了 年纪者，数十年如一日，风雨不改，这对他们不 公。”

他说，烟客罚款5000令吉是否公平？也是否有 偏差？我们承认抽烟不好，只希望允许咖啡店辟角 落让顾客抽烟，可达双赢，机场都设有抽烟区，为 何偏偏咖啡店不行？

黄守群说，要抽烟就要离开咖啡店10尺外的规 定，这等于是挑战在公路抽烟，令人啼笑皆非。

“我们也不能阻止顾客抽烟，担心发生争执， 业者更没有时间去注意谁在抽烟。”

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黄守群也补充，有冷气的餐馆，决不会出现这 类问题，因为顾客都严守不在冷气房抽烟条规。

禁烟告示牌的尺寸标准，仍待指示。（图：星洲日报）

郑有栋：业者没权阻顾客抽烟

新荥乐茶室东主郑有栋（54岁） 不满说，咖啡店业者没有权力 阻止或发传票给烟客，这是执法的权力， 而非商家。

他说，连医生都没法劝告吸烟者，更 何况是我们？咖啡店是传统的饮食店，其 店有25%是烟客，且是长期顾客。

他笑称，卫生部要民众成为取缔抽 烟的耳目，令人不敢恭维，应是罪案的耳 目，非抽烟，这已颠倒是非，轻重不分， 包括坚决废死刑，难怪我国的罪案越来越 多。

王亚福：不卖烟是最好办法

海峰茶餐室东主王亚福（60岁） 表示，不明白为何当局不能让 传统咖啡店的顾客抽烟，传统咖啡店是 一般小市民每天聚集聊天之地，尤其是 抽烟者，如果不允许抽烟，难道要在树 下？

他说，可光明正大卖烟却不能在店 里抽烟，如果连业者也受罚，考虑不卖 是最好的办法。

胡泉财：喝茶抽烟聊天是乐趣

烟民胡泉财（40岁，技 术人员）说，我们知 道抽烟对身体健康不好，抽了 多年，习以为常，更习惯常在 咖啡店与友人喝茶抽烟聊天， 也是我们小市民的一种乐趣。

“我认为就算咖啡店不卖 烟，也应辟个角落，让茶客抽 烟，因为我们也有人权，并不 是犯人。”