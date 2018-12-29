现金及发股‧PRG9000万购农业地 PRG控股（PRG,7168,主板消费产品服务组）宣布，该公司以部份现金及发行新股方式，以9000万令吉代价收购吉兰丹两块种有柚木树的农业地。

（吉隆坡28日讯）PRG控股（PRG,7168,主板消费产品服务组）宣布，该公司以部份现金及发行新股方式，以9000万令吉代价收购吉兰丹两块种有柚木树的农业地。

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该公司文告指出，该公司通过独资子公司-PRG农业有限公司，以3380万令吉向卖方-Alifa森林有限公司，收购吉兰丹话望生的一块占地137公顷及种有柚木树农业地。

同时，该公司也以5620万令吉，向卖方收购吉兰丹格积洛金的一块占地227.79公顷及种有柚木树农业地。

该公司将以6000万令吉现金及发行4029万5500股，每股定价为74.45仙的新股支付上述的收购计划。

卖主成第二大股东

这项收购预料会在2019年下半年完成，到时卖方-Alifa森林将成为该公司第二大股东，最多持有公司的11.49%，最低为9.09%股权，确实数目胥视公司凭单转换数目而定。

落实上述收购计划后，该公司的股本将由目前的3亿1075万1274股，最高增加至4亿4386万6700股，或是1亿5180万9889令吉。