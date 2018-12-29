财政部设特别目的公司‧接收朝圣基金局欠佳资产 财政部设立的特别目的公司（SPV），已陆续接收朝圣基金局表现欠佳的资产。

（吉隆坡28日讯）财政部设立的特别目的公司（SPV），已陆续接收朝圣基金局表现欠佳的资产。

广告

交易所资料显示，朝圣基金局已配合重组计划，将一批上市公司的股票转给Jamaah资管公司。

多家上市公司股票已转移

上述股票包括百盛（PARKSON,5657,主板消费产品服务组）的1亿零590万8219股、金狮工业（LIONIND,4235,主板工业产品服务组）的4402万6800股等。其他股票包括纳因控股（NAIM,5073,主板产业组）、马拉科夫（MALAKOF,5264,主板公用事业组）、综合通运（ILB,5614,主板交通物流组）等。

本月11日，朝圣基金局首席执行员拿督斯里祖克里沙末宣布，该局总值199亿令吉的资产将移交给财政部属下的特殊目的公司，以加快整顿。

上述资产包括朝圣基金局向一马发展公司所购买的土地，这笔交易迄今并未贡献任何回酬。

配合整顿计划，朝圣基金局也从明年1月起纳入国家银行监管范畴。