西马基建工程减‧建筑商转向东马砂州 国际油价往下行，大马石油收入在原油价下跌而告减，市场担心联邦政府预算案濒临重新调整边缘，以往聚焦半岛的大型基建工程风光不再。不过，已经及早转攻东马的建筑商，或可在东马砂州政府融资计划中找到“避风港”。

（吉隆坡28日讯）国际油价往下行，大马石油收入在原油价下跌而告减，市场担心联邦政府预算案濒临重新调整边缘，以往聚焦半岛的大型基建工程风光不再。不过，已经及早转攻东马的建筑商，或可在东马砂州政府融资计划中找到“避风港”。

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油价跌收入减 忧预算案调整

丰隆研究指出，自从半岛基建工程搁置或调减后，政府合约急减，建筑商或可在砂州找到春天，遥少建筑商已经把目光调往东马。

丰隆指出，砂州政府在2019财政预算案挹注90亿令吉作为发展开销，是史上最大挹注，这些合约成为饥渴建筑商的目标。

砂政府挹注90亿充发展开销

潜在推出多项基建配套

砂州政府预料从其310亿令吉州储备金中，作上述巨大挹注，以缓和联邦政府减低基建预算的风险。

砂州预计一两年颁发的计划包括斥资110亿令吉的滨海公路和主干公路计划。已对上述110亿令吉感兴趣的包括砂州综合工程公司的福胜利（HSL,6238,主板建筑组）；福胜利刚获砂州能源公司颁发9099万令吉工程，已在古晋建电力分站。

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其他有兴趣竞标上述道路工程公司，包括砂州日光（CMSB,2852,主板工业产品服务组）和VERTICE公司（VERTICE,7240,主板消费产品服务组），后者和RU建筑和Image Facade建筑有限公司结盟，以竞标两项道路工程。

政府11月初提呈2019年财政预算案时，是以每桶72美元平均油价，预估2019财政赤字520亿令吉或占GDP的3.4%；只有在每桶平均油价50美元以下，才需重新调整财政预算。

12月步入最后一周，布兰特周三一度失守50美元关口，周五每桶一度升2.4%至53.40美元；原油价从2018年10月的每桶86美元，跌了约38%。