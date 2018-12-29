刘道南搜集珍贵史料·陈平曾登结婚贺词 难得珍贵史料！已故前马共总书记陈平1947年刊登结婚贺词，祝贺136部队成员吴在新新婚之喜。

86岁的老实兆远陈畴化（左）带领刘道南视察陈平故居福万隆脚车店。其隔壁的是福崇安宝号。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保28日讯）难得珍贵史料！已故前马共总书记陈平1947年刊登结婚贺词，祝贺136部队成员吴在新新婚之喜。

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我国抗战文史搜研工作者刘道南今日发表他搜集史料中这一则珍贵的贺词。陈平在二战甫结束，就在华文报刊登联名祝贺136部队重要联络官吴在新上尉，与怡保矿家陈同福次女陈求真新婚大喜。

刘道南说，近年来他在专注于搜研南侨机工历史外，也搜集二战期间西方联军领导的136部队的活动历史，在偶然机会下，接触到一则刊登于1947年8月华文报的贺词广告，祝贺人赫然是前马共一号人物陈平。

贺词用词遣字深奥

刘道南说，这则贺联的语文水平造诣颇深，上联“携手共扶新造国”，在意义上，它符合大战刚结束和平到来的历史新时代。日本军国主义战败而宣布无条件投降，马来亚经历3年8个月的黑暗日子，全国人民和抗日武装队伍双方（马来亚人民抗日军和联手抗战的联军136部队）都欢欣鼓舞的迎接和平的曙光。吴在新和陈求真新婚夫妇，当然联同人民一道“共扶”建造新的国家。

他说，“范金合铸自由人”里的“合铸自由人”也符合新婚夫妇于公于私，迫切共同营造新一代的任务。这“联合铸造新生的下一代”是理所当然的。至于为什么是“范金”？它是什么意思？

1947年陈平在华文报刊登祝贺136部队上尉吴在新的新婚贺联。

他表示，请教了语文老师，也参考了中国的《汉语大词典》，得知贺词用词遣字深奥，“范金”一词属于典故，即古代“以模子浇铸金属品”，意思是极为珍贵金属铸造品。此词并非是一般水平的语文工作者所熟悉，看来撰联者是古文造诣的高手。在语法上，“范金”和“携手”都是动宾结构，以“范金”与“携手”相对，引申出来的意思是作为一个组织的“模范”之意。

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“马来亚人民抗日军与136部队两个联手抗敌的组织，一度携手三几年，如今和平到来，陈平藉此对方上尉新婚之喜，刊登贺词祝贺，这既是人之常情，也是礼貌之仪。只是陈平明显地用其党组织名字，而不用原名‘王文华’。而且还标出地名‘实兆远’，这让人不怀疑是如假包换的马共陈平。”

福崇安是何方人士？

他说，至于有人问，与陈平联名的“福崇安”又是何方人士？为了打听福崇安是否是吴在新的亲戚，他特地约了86岁的老实兆远陈畴化到实兆远甘文阁路门牌16号，当年陈平兄长开设的福万隆脚车店，和14号的福崇安视察。只见如今两间店铺都荒置了，铁闸门深锁。

他说，福崇安当年是陈平家族的亲戚，经营杂货和咸鱼店，但他不晓得福崇安与吴在新是否有亲戚关系。

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他也向对面茶餐室老东主符祥福（75岁）询问，陈平家的脚车店福万隆，隔壁18号是杂货店胜丰宝号，杂货店再隔壁（最旁边一间）在日据时期曾经被日军作为宪兵部。那是很敏感的地理位置，因隔两间的福万隆脚车店就是人民抗日军的领导陈平的老家。