郭素沁：挪威禁棕油生物燃油·影响马与EFTA关系 原产业部长郭素沁说，挪威禁止使用以棕油为基础的生物燃油后，将影响我国和欧洲自由贸易联盟（EFTA）的贸易关系。

（吉隆坡28日马新社讯）原产业部长郭素沁说，挪威禁止使用以棕油为基础的生物燃油后，将影响我国和欧洲自由贸易联盟（EFTA）的贸易关系。

广告

她说，挪威将成为我国和EFTA贸易谈判的主要障碍；挪威是EFTA成员国之一。

她发表文告说：“我们不确定挪威是否公平地评估棕油，如果没有明确定义和事实，我们担心挪威和一些欧洲国家一样，认为棕油生产国是森林砍伐的元凶。”

郭素沁是针对挪威国会本月初投票，同意从2020年起通过生物燃油政策税务，限制和停止在生物燃油使用棕油一事，发表文告这么说。挪威是世界首个禁止在生物燃油中使用棕油的国家。

促挪威重新检讨政策

她说：“这种不正确的趋势也是棕油生产国理事会成员，包括印尼和大马，最近拒绝出席欧盟委员会的间接土地用途变更课题专家咨询小组研讨会的原因，因为这缺乏透明度和公信力。”

“我国促请挪威重新检讨上述政策，并邀请挪威国会议员到我国亲自了解大马棕油工业的可持续发展的做法。”