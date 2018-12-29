警取缔马路流氓．捕33非法赛摩哆骑士 警方今天凌晨完成长达6小时 的特别执法行动，扣33名非法赛摩哆车骑士，并被带往清真寺进行清晨祈祷，反思己过。

（甘马挽28日讯）警方今天凌晨完成长达6小时 的特别执法行动，扣33名非法赛摩哆车骑士，并被带往清真寺进行清晨祈祷，反思己过。

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由甘马挽警区总部交 警组为首，刑 事罪案调查组 及毒品罪案调 查组警员配合 下，警方在瓜 拉登嘉楼往来 关丹第119公 里处所展开马路流氓特别联合 行动顺利完成。

甘马挽警区主任莫哈末赛 益披露，行动于清晨5时50分 结束时，共有33名年龄介于16 至33岁的人士被扣，当中不乏 学生及私人企业雇员。

“警方调查发现，这批骑 士经常相约逢周四在相关地点 聚集，然后在马路上进行集体 的危险性赛车杂技。

他今天于此间通过《马来 前锋报》，如是表示。

他说，这是该县警方继7 月27日首次在清晨扣查72名马 路流氓后，第二次行动。

他说，这些骑士危险驾 驶，有者没有驾驶执照、路税 逾期，或没有倒后镜等。

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他也说，被扣者被警方扣 留问话后，也被带往清真寺进 行清晨祈祷。