用弹珠射击车镜．中年技工控4罪 弹珠随机射击车镜案嫌犯今天被控上关丹推事庭，年过半百的被告面对4项控状，但他全盘否认有罪，要求审讯。

涉及以玻璃弹珠随机射击路过车辆的被告，由庭警及警方调查官带上法庭面控。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹28日讯）弹珠随机射击车镜案嫌犯今天被控上关丹推事庭，年过半百的被告面对4项控状，但他全盘否认有罪，要求审讯。

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被告莫哈末卡马嘉马鲁丁，现年54岁，住在 双溪依萨，在国能任职安装电表的技工，他今日 分别在关丹第一和第二推事庭面对4项控状。

根据4项控状，被告被控于今年8月27日至12 月18日期间，在关丹甘榜爪哇、甘榜登雅、关丹 新村等一带，以玻璃弹珠恶意攻击路过的车辆， 造成4名华裔及马来受害者汽车车窗破裂，4名受 害者共蒙受1350令吉损失。

被告的行为抵触刑事法典427条文，一旦定 罪，可被判监禁1至5年、罚款或两者兼施。

身型消瘦的被告否认所有4项控状，第一推 事庭推事努鲁爱因及第二推事庭推事诺阿兹查 同意被告以1万1500令吉，以及每项控状1名担保 人，保外候审。此案的主控官为鲁尼斯华兰， 第一推事庭将于明年1月11日过堂，至于第 二推事庭则择订1月21日过堂。